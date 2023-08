Mönchhof: Letzter Schuster schließt seine Pforten

Michael Kummer, der heute 72-jährige Schuhmachermeister, ging bereits vor 12 Jahren in Pension. Schuhe hat er dennoch regelmäßig bis vor knapp drei Jahren repariert, bis es sein immer schwächer werdendes Augenlicht es ihm schließlich verunmöglichte, weiter in seiner Werkstatt zu arbeiten. Trotzdem ist er weiterhin jeden Tag im Geschäft anzutreffen, sein Privathaus ist direkt daran angebunden.

Michael Kummer und Schwester Christine Salzer, die nun das Schuhgeschäft leitet, beim Handwerkstag im Dorfmuseum Mönchhof. Foto: Klaus Zwinger

Als Michael 2011 in Pension ging, übernahm seine Schwester Christine Salzer das Geschäft. Auch sie ist mittlerweile in Pension, um die Weiterführung des Geschäfts innerhalb der Familie ist nicht zu denken. So wird bereits seit Beginn des Jahres an der Leerung des Lagers gearbeitet. Ursprünglich hatte sie sich den Sommer zum Ziel gesetzt, doch ihr wurde schnell klar, dass dies ein sehr ambitioniertes Ziel war. „Wir haben so etwas auch noch nie gemacht, und mit einem derartig umfangreichen Lager wie wir es haben, ist das gar nicht so einfach - da läuft man den ganzen Tag Stiegen rauf und Stiegen runter“, so die Schwester des Schusters.

Flohmarkt und starke Rabatte im Geschäftsbetrieb

Deshalb hat man sich nun entschieden, einen Flohmarkt in der Einfahrt und in der ehemaligen Werkstatt des Geschäftes zu betreiben. Der Verkaufsraum wird wie gehabt mit Rabatten von bis zu -50% betrieben. „Wir wechseln beim Flohmarkt auch täglich die ausgestellten Schuhe, sodass es für unsere Kunden stetig etwas Neues zu entdecken gibt“, so Christine Salzer weiter. Aus diesem Grunde ist man für die kommenden zwei Wochen auch in Urlaub, um die stetig rotierende Austellungsware auf eine Ebene zu bekommen und das Ganze logistisch einfacher zu gestalten. Ab Montag, dem 21. August, hat das Geschäft mitsamt dem Flohmarkt halbtägig geöffnet, „ab 15. September starten wir dann mit der Winterware wieder ganztägig durch“.

Ein Bruchteil der Schuhe, die noch zum Verkauf stehen. Foto: Klaus Zwinger

Mit Ende des Jahres soll das Geschäft dann geschlossen werden, eine seit über 100 Jahren bestehende Institution in der Mönchhofer Bahngasse hinter sich lassend. Ins Leben gerufen wurde dieser Geschäftszweig von Michaels Großvater Theodor Kummer, der nach seiner Rückkehr aus dem 1. Weltkrieg sein Gewerbe im Jahr 1921 anmeldete und 1922 sein Diplom von der Wiener Schuhmacher-Lehranstalt erhielt.

In dieser Zeit waren auch die Sohlen der Lederstiefel noch aus Leder, sodass sie noch wesentlich anfälliger für Reparaturen waren, als es Schuhe mit Gummisohlen heute gemeinhin sind. „In der Glanzzeit fertigte mein Großvater vor Weihnachten 50 Paare Stiefel für die Arbeiter auf den umliegenden Gutshöfen an“, erinnert sich Michael Kummer heute. Wenig verwunderlich gab es zu dieser Zeit auch eine Vielzahl an Schuhmachern im Ort, Kummer spricht von 12, die zu dieser Zeit allein in Mönchhof tätig waren. Dies hatte aber auch zur Folge, dass viele nur mit einer zusätzlichen Wirtschaft über die Runden kommen konnten, was die Familie Kummer mit der Bewirtschaftung von knapp 3 Hektar Weingärten seit damals im Jahre 1921 bis schließlich ins Jahr 2000 auch bewerkstelligte.

Aus nach über 100 Jahren: mit Ende des Jahres schließt der Schuhservice Kummer. Foto: Klaus Zwinger

Noch während Michaels Vater das Geschäft leitete, hielt auch der Schuhverkauf Einzug ins Geschäftsmodell der Familie. Reparaturarbeiten wurden zwar nach wie vor erledigt, aber nicht mehr so wie früher, wo mit Michael, seinem Vater und seinem Großvater drei Generationen simultan in einer Werkstatt mit Schuhreparaturen beschäftigt waren.

Reparaturen sind nie ganz abgekommen

Stattdessen kamen im Laufe der Zeit Leute mit den kuriosesten Reparaturaufträgen zu ihm, „wenn auch nur ein noch so kleines Stückchen Leder involviert war“. Lachend erzählt er etwa von einer zu flickenden Plane eines Lesewagens, die so groß war, dass ein Ende schon in der Werkstatt und das andere noch immer draußen auf der Gasse war. Oder aber wie er einmal einen Arm der heiligen Maria in der Basilika Frauenkirchen mit Klettverschluss befestigen musste.

Nachfrage nach Reparaturen bestünde offensichtlich auch weiterhin - während des Gesprächs mit der BVZ läutet Michael Kummers Handy und eine Dame erkundigt sich flehentlich, ob er eine Schuhreparatur durchführen könnte. Leider nein, seine Augen würden es nicht mehr erlauben. Stattdessen leitet er potenzielle Kunden an den Schuhhandel Loncsar in Neudorf oder das Schuhhaus Hauser in Piringsdorf weiter, die weiterhin kompetente Werkstätten betreiben.