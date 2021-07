Kein positiver Fall im Umfeld von Neusiedler Kiga .

Nach dem Auftreten von vier Verdachtsfällen auf die Deltavariante B1.617.2 in einem Kindergarten Neusiedl am See hatte die Bevölkerung am vergangenen Samstag, 3. Juli 2021, die Möglichkeit an einer freiwilligen PCR-Umfeldtestung (Screening) in Neusiedl am See teilzunehmen.