Nickelsdorf: Wo Nachbarn 300 Mal im Jahr helfen und Vorbild sind

Im Vorjahr wurden in Nickelsdorf fast 300 soziale Dienste von 30 Ehrenamtlichen für die ältere Bevölkerung getätigt: Davon meist Begleitdienste zur medizinischen Versorgung oder zum Einkauf. Zusätzlich halfen Veranstaltungen, das „Miteinander“ zu stärken. Das Projektangebot wird bei der Bevölkerung in der Grenzgemeinde gut angenommen. Bis dato war Nickelsdorf die einzige von insgesamt 22 Projektgemeinden im Neusiedler Bezirk. Die positiven Erfahrungen haben nun die Gemeinden Tadten und Wallern bewogen, ebenfalls Teil des Vereines zu werden.

Tadtenerin Catrin Haider ist neue Obfrau

Vertreter und Vertreterinnen und Bürgermeister aus den drei Projektgemeinde Nickelsdorf trafen sich nun im Rahmen des alljährlichen Steuergruppenmeetings und der Generalversammlung zu einem gemeinsamen Austausch. Dabei wurden im gemeinnützigen regionalen Trägerverein auch die Funktionen für die nächsten beiden Jahre neu verteilt:

Obfrau: Catrin Haider (Tadten)

Obfrau Stellvertreterin: Ina Sattler (Nickelsdorf)

Schriftführer: Iris Denk (Wallern)

Kassier: Ernst Rozinski (Nickelsdorf)

RechnungsprüferIn: Theresia Gerstl (Wallern) und Norbert Lidy (Tadten)

Die Tadtenerin Catrin Haider folgt als Obfrau Ina Sattler nach, die nun als ihre Stellvertreterin fungiert. Sie freue sich, als regionale Multiplikatorin und Vernetzerin für das sinnvolle Projekt Nachbaschaftshilfe Plus aktiv werden zu dürfen, so Haider und bedankte bei den Vorgängerinnen und Vorgängern für die ausgezeichnete Aufbauarbeit.

22 Gemeinden, 700 Ehrenamtliche, 57.000 soziale Dienste

Das Projekt bietet in 22 Gemeinden im Burgenland kostenlose soziale Dienste, die vom Projekt koordiniert und von Ehrenamtlichen ausgeführt werden. Zu den sozialen Diensten gehören Fahr- und Begleitdienste zur medizinischen Versorgung, zum Einkauf, Besuchsdienste zu Hause oder mit Ehrenamtlichen gemeinsame Spaziergänge im Ort. So werden Ältere dabei unterstützt, länger in der vertrauten Umgebung bleiben zu können und berufstätige, auspendelnde Angehörige entlastet.

700 versicherte Ehrenamtliche sind im Burgenland im Rahmen dieses Projektes engagiert. Seit dem Start in 2014 wurden über 57.000 soziale Dienste koordiniert. Das Projekt ist mehrfach ausgezeichnet und wird von den Gemeinden finanziert, das Land stellt eine Co-Finanzierung zur Verfügung.

