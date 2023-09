Junge Parlamentarier in Vietnam: Auch Köllner auf „Global Conference“

Von vergangenem Freitag bis Sonntag fand in der vietnamesischen Hauptstadt Vietnam die neunte „Global Conference of Young Parliamentarians“, also die Globale Konferenz der jungen Parlamentarier statt. Bei einer Altersgrenze von 45 Jahren fanden sich dabei rund 300 Parlamentarier ein. Für Österreich waren neben dem Oberösterreicher David Stögmüller (Grüne) und dem Tiroler Yannick Shetty (Neos) der Illmitzer Bürgermeister, Nationalratsabgeordnete und neue Jugendsprecher der SPÖ, Maximilian Köllner (SPÖ) mit dabei.

Im Fokus stand die Rolle junger Menschen bei der Beschleunigung der nachhaltigen Entwicklungsziele durch digitale Transformation und Innovationen. Abseits des Diskurses wurden auch bilaterale Gespräche geführt, etwa mit Parlamentariern aus dem Vereinigten Königreich, Irland, Italien, Armenien und Bosnien und Herzegowina. Dabei gab es auch einen emotionalen Austausch mit der ukrainischen Vertreterin, die aus erster Hand vom russischen Angriffskrieg berichtete.

Die österreichische Delegation besuchte in weiterer Folge auch den österreichischen Botschafter in Vietnam Hans-Peter Glanzer, wobei Köllner selbstverständlich auch einen Wein aus Illmitz als Präsent überreichte. Sein Fazit der Reise: „Es war sehr spannend, die zuvorkommenden Leute in Vietnam so wie auch Parlamentarier aus aller Welt kennen zu lernen und mit Ihnen zu diskutieren. Interessant war auch zu sehen, wie eine kommunistische Staatsführung und eine kapitalistisch orientierte Wirtschaft zusammenwirken.“