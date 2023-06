Nachlese Neusiedler Weinkost: Feine Tropfen aus der Stadt verkostet

Landtagsabgeordneter Gerald Handig und VP-Klubobmann Markus Ulram mit Neusiedls Winzerin Irmgard Haider und den Winzern Mario Müllner und Emmerich Haider sowie Weinbauvereinsobmann Markus Königshofer. Foto: zVgNyikos

N eusiedls Weine und Weingüter stehen für hohe Qualität und sind vielfach ausgezeichnet. Bei der Burgenländischen Weinpämierung im Mai wurden 31 Neusiedler Tropfen mit Goldmedaillen prämiert, darüber hinaus holte das Weingut Preschitz einen Landessieg in der Kategorie Zweigelt Reserve. Tolle Neusiedler Weine konnten vergangenen Samstag auch bei der Weinkost am Anger probiert werden, die der Bauernbund Neusiedl am See veranstaltete.