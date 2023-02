Trauer um ehemalige Caritas-Direktorin in Tadten

Margarete Kohlenberger wurde am 30. September 1929 in Tadten geboren. Sie wurde mit 1. Oktober 1949 von der Apostolischen Administratur Burgenland für das Referat Caritas in den Dienst aufgenommen. Sie war damit die erste Laien-Mitarbeiterin in diesem Bereich überhaupt. Am 11. November 1977 wurde sie zu deren Sekretärin ernannt, mit 15. November 1979 wübernahm sie die Leitung. Ab dem 1. Jänner 1991 führte sie den Titel „Direktor(in)“.

Große Verdienste erwarb sich Margarete Kohlenberger in der Flüchtlingsbetreuung im Zusammenhang mit dem Ungarn-Aufstand (1956), der Verhängung des Kriegsrechtes in Polen (1981) und der Kriegswirren im ehemaligen Jugoslawien (Anfang der Neunziger-Jahre).

Nach ihrem Eintritt in den dauernden Ruhestand mit 1. Jänner 1995 stellte sie sich fünf Jahre lang als Helferin ehrenamtlich für die Mitarbeit im Referat für die Pastoral an älteren Menschen beim diözesanen Pastoralamt zur Verfügung.

Die Verstorbene wird am Donnerstag, dem 2. März, um 14 Uhr, in der Aufbahrungshalle der Gemeinde Tadten verabschiedet. Dem Gottesdienst wird Altbischof Paul Iby vorstehen.

Keine Nachrichten aus Neusiedl mehr verpassen? Mit dem BVZ-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an BVZ.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.