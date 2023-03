Trauer um langjährigen AK-Funktionär Johann Karner aus Mönchhof

AK-Präsident Gerhard Michalitsch: „Mit Johann Karner verlieren wir einen Pionier der Arbeitnehmer:innenvertretung. Der langjährige Landesvorsitzende der Gewerkschaft Bau-Holz und ÖGB-Bezirksvorsitzende hat die Bauarbeiter jahrzehntelang im burgenländischen Arbeitnehmer:innenparlament vertreten. Unsere Gedanken sind bei seiner Familie, der wir unser tief empfundenes Beileid ausdrücken.“



Der gelernte Mechaniker Johann Karner, geboren 1950, aus Mönchhof war Zentralbetriebsratsvorsitzender bei der Teerag-Asdag und seit 1970 in der Gewerkschaft engagiert. In der Gewerkschaft Bau-Holz war er Landesvorsitzender, im ÖGB Bezirksvorsitzender im Bezirk Neusiedl am See. In der AK Burgenland hat er die Bauarbeiter 27 Jahre, von 1984 bis 2011, in der AK-Vollversammlung vertreten. Außerdem war er von 1998 bis 2004 sowie von 2008 bis 2009 Mitglied des AK-Vorstands. Zudem hatte er den Vorsitz im AK-Wirtschaftsausschuss inne.

Tief betroffen zeigen sich auch die beiden SPÖ-Bezirksvorsitzenden Maximilian Köllner und Kilian Brandstätter vom Ableben Johann Karners: "Johann Karner war langjähriger Wegbegleiter der Sozialdemokratie und selbst im Ruhestand noch immer gewerkschaftlich bei den Menschen in der Region unterwegs. So lange es ihm möglich war, war er aktiver Teil unserer Bewegung, agierte noch bei sämtlichen Veranstaltungen und Verteilaktionen. Johann ist durch seine Geradlinigkeit und seinen - immer im Sinne der Sozialdemokratie - mahnenden Finger bekannt geworden.“ Er sei ein Mensch gewesen, der einen Großteil seines Lebens in den Dienst anderer Menschen gestellt habe. Das verlange Respekt und Anerkennung und „führt auch dazu, dass wir Johann Karner immer ein ehrendes Andenken bewahren werden.“ Seiner Familie wünschen Brandstätter und Köllner in dieser Zeit der Trauer viel Kraft und sprechen ihre innigste Anteilnahme aus.

SPÖ-Bezirksgeschäftsführer Fritz Radlspäck, der am Montag in den Morgenstunden von Sohn Herbert über den Tod seines Vaters informiert wurde, sagt: "Johann Karner war eine Institution, die weit über die Bezirks- und Landesgrenzen hinaus bekannt ist. Seine direkte Art Probleme offen anzusprechen und an Lösungen zu arbeiten haben mich immer inspiriert.“ Johann sei ein Mann mit Handschlagqualität geweseb, nach außen hin ein harter Verhandler für seine Kolleginnen und Kollegen, der immer ein Mensch geblieben sei. Seit seinem 26. Lebensjahr war er SPÖ-Mitglied. "Seine Werte haben ihn als langjährigen Landesvorsitzenden der Gewerkschaft Bau-Holz und in seiner Funktion als ÖGB-Bezirksvorsitzenden immer begleitet. „Der wichtigste Faktor in seinem Leben war seine Familie und es erfüllte ihn mit Stolz und Bestätigung, dass auch seine Söhne seinem Pfad folgten, um aktiv für ein besseres Leben der Menschen zu kämpfen und zu arbeiten. Mein aufrichtiges Beileid allen Angehörigen“, so Radlspäck.

