Neusiedl am See: Minus im Budget wird größer als gedacht

Enorm angespannt beschreiben Österreichs Kommunen durchwegs ihre finanzielle Situation. Neusiedl am See ist da keine Ausnahme, wobei man hier durch vorausschauende Planung heuer noch glimpflich davon kommt. Durch den Sparkurs der vergangenen Jahre sind genügend liquide Mittel vorhanden. Aber die Finanzlage ist „schlechter als in der Coronazeit“, beschreibt Kassier Alfred Ewerth die Situation vor dem Gemeinderat. In der Sitzung am Dienstag präsentierte Ewerth den 1. Nachtragsvoranschlag, den es abzusegnen galt.

Als der Chefbuchhalter der Stadtgemeinde vor rund einem Jahr das Budget erstellte, ging er für den Finanzhaushalt 2023 bereits von einem Minus von 1,5 Millionen Euro aus. Nun stellt sich heraus, dass das Minus noch größer sein wird. Die Personalkosten explodieren schlicht. Die Ertragsanteile, die der Bund an die Kommunen ausschüttet, sind dagegen durch hohe Abzüge für Behindertenhilfe und Sozialleistungen noch mehr gesunken, als angenommen.

Die Löhne für über 130 Mitarbeiter werden der Stadtgemeinde Neusiedl am See heuer um rund 900.000 Euro mehr kosten als im Vorjahr. Durch die Eröffnung des vierten Kindergartens wurde weiteres Personal angestellt, dazu kommt die allgemeine Lohnerhöhung. Außerdem mussten Saisonarbeiter aufgenommen werden, die Mitarbeiter im Langzeitkrankenstand ersetzen. Bei einem (burgenländischen) Mindestlohn von 2000 Euro netto fällt diese Situation schnell ins Gewicht.

Weitere ungeplante Rechnungen in der Höhe von 80.000 Euro spülte das Hochwasser im Frühjahr in die Buchhaltung der Stadtgemeinde. Dazu kommen unvorhergesehene Mehrkosten durch die Zinserhöhung für die Miete durch die Neue Eisenstädter für den Montessori-Kindergarten und das Altenwohnheim. Eine weitere Investition außerhalb des geplanten Budgets ist die erst kürzlich beschlossene Schulstarthilfe für Taferlklassler, die nun mit 50.000 Euro veranschlagt wurde. Alles in allem wird das Minus im Budget nun auf 2,2 Millionen anwachsen. Die Investitionen erhöhen sich gering auf 2,8 Millionen Euro.

Positiv: Trotz der angespannten Finanzlage können heuer 2,3 Millionen Euro an Schulden abgebaut werden.

Mittelfristig werde ein Schuldenabbau nicht mehr möglich sein, sollten sich die Ertragsanteile nicht markant erhöhen, glaubt Ewerth. „Auf lange Sicht wird es nicht so weitergehen können, dann werden wir Darlehen aufnehmen müssen.“

Der Nachtragsvoranschlag wurde mit den Stimmen der SPÖ, Grünen und FPÖ beschlossen.