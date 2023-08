Halbturn: Wo dem Wein die Sonne scheint

Martin Mayer aus Halbturn bewirtschaftet den Weinbau seiner Familie bereits in dritter Generation. Sein Vater begann Mitte der Achtziger Jahre, unmittelbar nach dem Weinskandal, Flaschenweine abzufüllen. Nach rund fünf Jahren gab er dieses Unterfangen aber auf und besann sich wieder auf das Verkaufen der Weintrauben, wie es schon sein Vater vor ihm gemacht hatte.

Entschluss zum Weinbau fiel schon früh

Der heute 21-jährige Martin Mayer sah allerdings früh das Potenzial, das in den rund 13 Hektar steckt, die die Familie gemeinsam bewirtschaftet. So entschloss er sich, die Weinbauschule in Klosterneuburg zu besuchen, um so viel wie möglich über den Weinbau zu lernen. Nach Abschluss seiner Ausbildung gründete er auch prompt mit 19 Jahren das Weingut Mayer, wobei laut ihm auch das Winzerwerk Halbturn viel zu dieser Entscheidung beitrug und im besten Sinne „mit anstiftend“ wirkte. Dieser Zusammenschluss aus zehn jungen Halbturner Winzern hat es sich zur Aufgabe gemacht, mittels eines gemeinsamen Auftritts und gemeinsamer Veranstaltungen die Sichtbarkeit der Halbturner Weinbetriebe zu erhöhen und den Direktvertrieb zu stärken. Und dazu braucht es selbstverständlich auch junge Köpfe wie Martin Mayer, der inzwischen acht verschiedene Weine keltert.

Dabei hält er sich primär an klassischen Weißwein, da er aktuell keinen großen Bedarf an Rotwein beim Konsumenten erkennen kann. Seine Familie sieht das ganz ähnlich. „Auf dem dreitägigen 100 Jahre USV Halbturn Fest am vergangenen Wochenende wurden keine zehn Flaschen Rotwein ausgeschenkt“, beobachtete die Lebensgefährtin von Martins Vater, die auf dem Fest auch selbst hinter der Bar stand. Insofern ist es keine große Überraschung, dass sich mit dem roten Zweigelt aktuell lediglich eine Sorte Rotwein in seinem Sortiment befindet, während er mit Welschriesling, Gelber Muskateller und Chardonnay derzeit drei Weißweine im Programm führt. Daneben produziert er auch einen Frizzante, einen Frizzante Rośe, sowie einen Zweigelt Rośe.

Das aktuelle Sortiments des Weinguts von Martin Mayer. Foto: Klaus Zwinger

Letzterer verhalf ihm bei der Weinprämierung Burgenland 2023 im Mai gar zu seiner ersten Goldmedaille. Dabei heftete er sich frei nach dem Zitat des italienischen Astronomen Galileo Galilei „Wine is sunlight held together by water“ eine Sonnenblume auf die Fahnen (oder viel mehr Etiketten), die sich als Motiv im ganzen Betrieb mehrfach wiederfindet.

Was die Zukunft für sein noch junges Weingut bereithält wird sich zeigen, heuer will er jedenfalls noch eine Heideboden Cuvée produzieren und im nächsten Jahr auch neue Rebsorten aussetzen. Das wichtigste ist aktuell jedenfalls die Fertigstellung der Weinhalle neben dem Elternhaus, sodass die heurige Lese so reibungslos wie möglich vonstattengehen kann.