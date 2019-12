„Mit diesen Maßnahmen können in Zukunft mehr Züge verkehren, die Fahrgäste kommen schneller an ihr Ziel – eine weitere Verbesserung für unsere Pendlerinnen und Pendler.“

Infrastrukturlandesrat Heinrich Dorner und Landtagsabgeordneter Kilian Brandstätter unisono (beide SPÖ)

„Wir freuen uns, dass nach vielen persönlichen Gesprächen Landesrat Heinrich Dorner diese Notwendigkeit erkannt hat. Nunmehr muss im Zuge dieser Gleisbauplanung auch sofort in die Planung der Haltestelle bei der Straßen - Bahnkreuzung (L 205 - Raaberbahn) eingegangen werden.“

2. Landtagspräsident Rudolf Strommer und Landtagsabgeordneter Markus Ulram unisono (beide ÖVP)

„Für die Pendler der Gemeinden Apetlon, Illmitz und Podersdorf ist die Umsetzung dieser jahrelangen ÖVP-Forderung nur von Vorteil. Halbstundentakt und Einstiegstelle zwischen Gols und Weiden heißt kein Parken an den überfüllten Bahnhofparkplätzen in Neusiedl am See oder Parndorf und kein Stau durch Weiden am See und durch Neusiedl am See.“

Michaela Wohlfahrt (ÖVP), Bürgermeisterin von Podersdorf