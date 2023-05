In St. Andrä geht eine Ära zu Ende

Bereits um das Jahr 1910 gründete der Großvater von Manfred Herzog das Geschäftslokal in der Bahngasse. Das genaue Datum ist nicht mehr eindeutig ergründbar, einzig eine auf ungarisch verfasste Urkunde aus dem Jahr 1915, die zum Verkauf von Zigaretten ermächtigte, macht den Zeitrahmen eingrenzbar. Die Überlegung des Großvaters war eine einfache: am neu errichteten Bahnhof wird es bestimmt viel Kunden geben. Seither versorgte Herzogs Familie die Bevölkerung St. Andräs mit allem, was gebraucht wird. Im Jahr 1972 wurde von Manfreds Vater ein zusätzliches Saisongeschäft am Zicksee eröffnet, das Manfred und Brigitte auch nach ihrer Übernahme im Jahr 1984 bis ins Jahr 2000 weiterführten.

„Der See war eine Goldgrube“ berichtet Brigitte wehmütig, „aber diese Zeiten sind leider vorbei.“ Sie spricht von rund 400 Knackern und 1.000 Semmeln am Tag, die sich die Urlauber zu Spitzenzeiten bei ihnen holten. Was nun schließt, ist nicht „bloß“ ein Adeg-Nahversorger, sondern auch ein kleines Kommunikationszentrum, in dem auch vorallem die ältere Generation gerne zusammentraf. Bislang gibt es keinen Ersatz, das Geschäftslokal der Herzogs ist untrennbar mit ihrem Privathaus verbunden und wird nicht weitervermietet werden. Auch für ihre Stellung als Postpartner gibt es derzeit noch keinen Nachfolgebetrieb. Was Manfred und Brigitte aber dennoch freut: jede ihrer drei Mitarbeiterinnen konnte in einem anderen Betrieb untergebracht werden.

