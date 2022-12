Supermarkt in Jois eröffnet

Werbung

SPAR-Kauffrau Jolanda Markowitsch bringt mit ihrem modernisierten SPAR-Supermarkt eine zeitgemäße Nahversorgung in den Joiser Ortskern. Der Markt wartet mit einem Sortiment von rund 4.000 Artikeln auf 300 Quadratmetern Verkaufsfläche, einer Feinkostabteilung, Coffee to go (ab Jänner) und einem breiten Snack-Angebot auf. Ein Snack-Automat ist rund um die Uhr zugänglich. Zusätzlich findet man einen Tabakwaren-Verkauf und eine Lotto-/Toto-Annahmestelle, die Filiale in Jois fungiert auch als Post-Partner. Jolanda Markowitsch, SPAR-Kauffrau in dritter Generation, betont: „Wir verstehen uns als Nahversorger in Jois – gut erreichbar, persönlich, regional.“ SPAR bringt mit dem modernen Supermarkt nicht nur einen Nahversorger in den Ortskern, sondern auch Arbeitsplätze. Eröffnet wurde am 15. Dezember. Das achtköpfige SPAR-Team in Jois sucht übrigens noch Verstärkung. Bewerben kann man sich direkt im Markt.

