Im August hat die BVZ über die Wassernot am Zicksee und die schlecht laufende Badesaison berichtet. Ein besorgter Leser aus St. Andrä wollte im Rahmen der Aktion „Frag die BVZ“ wissen, ob schon Lösungen für dieses Problem gefunden wurden.

Im vergangenen Sommer war es am Zicksee, trotz hoher Temperaturen, meistens eher ruhig: Mit einem maximalen Wasserstand von 30 bis 50 Zentimetern konnte der kleine Steppensee nicht viele Badegäste anlocken.

Seit Jahren schon hat der Zicksee mit der Wassernot zu kämpfen. Sein Wasserstand ist von Niederschlag und Verdunstung abhängig. Bleibt der Regen aus, muss Wasser zugepumpt werden, um den See vor dem Austrocknen zu bewahren. Wie viel zugepumpt werden darf, wurde 2010 vonseiten der Landesregierung in einem Dotierungsbescheid auf zehn Jahre festgelegt: 300.000 Kubikmeter dürfen es pro Jahr sein.

Das sei zu wenig, sind sich viele St. Andräer und auch Ortschef Andreas Sattler (ÖVP) einig: „Bis heute weiß niemand, wie diese Menge zustande gekommen ist. In den letzten Jahren wurden wissenschaftliche Studien durchgeführt, die gezeigt haben, dass die Verdunstungsmenge um die 730.000 Kubikmeter pro Jahr beträgt. Mit den 300.000 Kubikmetern ist man weit weg von dem, was der See zur Selbsterhaltung brauchen würde.“ Die Verhandlungen für einen neuen Dotierungsbescheid, der ab 2021 gültig sein wird, haben bereits begonnen. Bürgermeister Sattler wünscht sich einen flexiblen Bescheid, der erlaubt, dass dem Zicksee künftig je nach Bedarf Wasser zugeführt werden darf: „Wir fordern, dass der Dotierungsbescheid angepasst wird, nicht so starr über zehn Jahre gehalten wird, und den Gegebenheiten des Klimawandels gerecht wird.“

Runder Tisch: Erste positive Signale

Bei einem runden Tisch im September, an dem Vertreter von Landesregierung, Gemeinde und Experten teilgenommen haben, sei bereits ein guter Grundkonsens gefunden worden, berichtet Bürgermeister Sattler. Es sei nun sogar denkbar, dass wieder bauliche Maßnahmen am Seeufer ermöglicht werden, was der Gemeinde bisher aus Naturschutzgründen verboten war. „Es hat ein offenes Gesprächsklima gegeben, worüber ich mich freue. Das strikte ‚Nein‘ in Bezug auf den Naturschutz hat es nicht mehr gegeben.

Es gibt viele Dinge, die man rückgängig machen kann, um den See wieder mit der Natur in Einklang zu bringen“, erzählt der Bürgermeister. Sattler bezieht sich damit etwa auf den Uferbereich, wo in den 1960er Jahren die Lehmschicht abgetragen und durch eine durchlässige Schotterschicht ersetzt wurde. Damals, als der Wasserstand des Zicksees sehr hoch war, wollte man damit erreichen, dass das Wasser schneller versickert.

Nun sei es laut Sattler denkbar, dass der Uferbereich wieder in seinen Urzustand gebracht werden darf. Auch eine technische Regulierung des Grundwassers wird überlegt. Mit diesen und weiteren möglichen Lösungsansätzen beschäftigt sich eine Arbeitsgruppe im Gemeinderat, unterstützt durch wissenschaftliche Begleitung von Professor Paul Blaschke von der TU Wien.

Der Ortschef rechnet damit, dass in den kommenden Jahren ein bis zwei Millionen Euro in den Erhalt des Zicksees investiert werden. Anfang des Jahres 2020 soll der Fahrplan für diese Investitionen festgelegt werden.