Naturverbunden Bestäubungskünstler Biene: Es summt und brummt im Bezirk

Lesezeit: 3 Min DG Daniel Gottfried

Der kommende Samstag bietet viele Möglichkeiten für einen Einblick in die spannende Arbeit mit den für Umwelt so wichtigen Bienen. Foto: St. Martins Therme & Lodge_Simon Legenstein

Z um Welttag der Bienen am Samstag den 20. Mai summt es im Bezirk: Die St. Martins Therme & Lodge in Frauenkirchen bietet Neues, Naturverbundenes Entdecker und der Bienenzuchtverein Zurndorf und Umgebung bringt Interessierten das Imkerwesen beim Bienenfest am Zurndorfer Grillplatz näher.