Initiative „Lebendige Landschaft“ für nachhaltige Landwirtschaft

Los ging es am Vormittag am Weingut Umathum in Frauenkirchen. Eine Gruppe erfahrener Landwirte und Umweltexperten machte sich auf um nachhaltige Landwirtschaft vor Ort zu besprechen. Zu den Anwesenden gehörten unter anderen Landschaftsökologe Michael Machatschek und Nationalparkdirektor Johannes Ehrenfeldner. Es wurden Erfahrungen und Ansätze für eine „lebendigere Landschaft“ ausgetauscht und diskutiert. Für die Initiative ist klar, was jeder Landwirt weiß: Das wichtigste ist ein gesunder, belebter Boden. Aufgrund von Trockenperioden, Hitze und dem damit verbundenen Risiko von Krankheiten und Ertragsausfällen rückt dessen Bedeutung für eine resilienteren Landwirtschaft verstärkt in den Fokus.

Ein Kernthema dabei ist Kompost. Winzer Josef Umathum führte die Gruppe zu einem Acker mit meterhohen Komposthaufen. 700 Tonnen sind dort gelagert, verlieren aktuell Feuchtigkeit und werden auf am Ende auf 300 Tonnen reduziert sein, was dann als Dünger verwendet werden wird. Er arbeitet auf seinen 70 Hektar seit 1999 mit Kompost. „Wir haben gesehen, dass die Böden ohne den natürlichen Kompost verarmen. Der Rindermist ist entscheidend, da dadurch das Bodenleben angeregt wird“, erklärt der Landwirt. Mit dieser Menge an Kompost aus Rindermist kommt er durch das ganze Jahr. „Ein Hektar braucht zwischen drei und fünf Tonnen“, rechnet Umathum vor.

Baumpflege war ebenfalls ein großes Thema. Die richtige Bewirtschaftung ist von Baum zu Baum unterschiedlich, macht gigantische Unterschiede. Brigitte Gerger von der Streuobst Wiesen Initiative Burgenland sprach über den fachgerechten Baumschnitt. Die falsche Beschneidung - zu viel oder zu wenig - kann sich drastisch auf die Ernte auswirken. Bäume sind aber nicht nur Nutzpflanzen und spenden Schatten. Besonders für den Wasserhaushalt speziell in waldarmen Regionen wie dem Nordburgenland seien sie von entscheidender Bedeutung.

Zum Abschluss führte Nationalparkdirektor Johannes Ehrenfeldner zum Beweidungsprojekt des Nationalparks. Apetlon beweidung gezeigt beim stall misteinstreuen, befestigung des untergrundes damit nichts in da grundwasser kommt. Die Teilnehmer waren sich einig, dass nur durch gezieltes Zusammenwirken aller Teile, wie Boden, Pflanzen und Tiere, eine lebendige Landschaft geschaffen und bewahrt werden kann.

Die Initiative „Lebendige Landwirtschaft“ sind überzeugt, dass die nur mit einer „lebendigeren Landwirtschaft“ möglich sei. Dazu sollte ein Masterplan geschaffen werden, der die Leitziele für die kommenden 20 bis 30 Jahre definiert. Die Gruppe „Lebendige Landschaft“ rund um Winzer Josef Umathum erklärt: „Die Verantwortlichen aus Politik sind aufgefordert entsprechende Initiativen zu setzen um diesen Masterplan einzuleiten.“