Netbanking-Betrug Beim Turnschuh-Verkauf um vierstellige Summe betrogen worden

Lesezeit: 2 Min AB APA / BVZ.at

Foto: Shutterstock, Shutterstock

E in 21-Jähriger aus dem Bezirk Neusiedl am See ist Opfer eines Internetbetrugs geworden. Der Mann wollte über eine Onlineplattform Turnschuhe verkaufen.