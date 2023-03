Günter Weber ist neuer SPÖ-Vorsitzender in Jois

Werbung

Bei der gestern Abend im Gasthaus Rausch abgehaltenen Generalversammlung ist Günter Weber zum neuen Ortsparteivorsitzenden gewählt worden. Ihm steht ein komplett neues, verjüngtes Vorstandsteam zur Seite, welches mit 99,96% der Stimmen aller anwesenden Parteimitglieder gewählt wurde. Die stellvertretende SPÖ-Bezirksvorsitzende Landtagsabgeordnete Elisabeth Böhm sowie SPÖ-Bezirksgeschäftsführer Fritz Radlspäck waren bei der Generalversammlung anwesend.

Böhm beschwörte Einigkeit in den Parteistrukturen. Es sei immer schwierig nach einer Wahlniederlage wieder Fuß zu fassen und als Oppositionspartei zu agieren. Aus der Oppositionsrolle heraus Vertrauen in der Bevölkerung zu generieren, sei aber möglich. Dafür sei sie selbst ein gutes Beispiel. Radspäck bedankte sich bei Richter: Sie habe den Vorsitz in einer schwierigen Zeit und kurzfristig vor den Kommunalwahlen übernommen.

Bei der Bürgermeister- und Gemeinderatswahl im Oktober des Vorjahres fuhr die SPÖ Jois mit Karin Richter als Spitzenkandidatin herbe Verluste ein. Nur 17,8 Prozent der Stimmen gingen an Bürgermeisterkandidatin Richter (-18,2 Prozent).

Keine Nachrichten aus Neusiedl mehr verpassen? Mit dem BVZ-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an BVZ.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.