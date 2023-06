Gleichenfeier bei neuer AK-ÖGB-Bezirksstelle in Neusiedl am See

Der neue zeitgemäße kundenfreundliche Bürokomplex in der Wiener Straße in Neusiedl ist für Kunden gut erreichbar und mit Parkmöglichkeiten ausgestattet. Ein barrierefreier Eingang führt zu einer gemeinsamen AK-ÖGB-Erstinfo. Die Mitglieder werden aus der Wartezone in geräumige Beratungsräume geführt, wo die Expert:innen der AK und des ÖGB die Beratungen durchführen werden. „Besprechungsräume und ein moderner Sitzungssaal stehen für Bildungsangebote und Veranstaltungen zur Verfügung“, erklären die AK-Bezirksstellenleiter Mag. Herbert Karner und ÖGB-Regionalsekretär Johann Tesarek.

Gemeinsam mit ihren Kolleg:innen beraten sie in arbeits- und sozialrechtlichen Belangen, führen Lohnsteuerberatungen durch, wickeln Insolvenzen ab, vertreten vor Gericht und betreuen Betriebsrät:innen und Personalvertreter:innen in Unternehmen, Gemeinden und öffentlichen Einrichtungen. Die Expert:innen von AK und ÖGB führen mehr als 3.000 Beratungen pro Jahr durch. Die Eröffnung der neuen AK-ÖGB-Bezirksstelle ist für November 2023 geplant.

Beim Neubau ist das Bestbieterprinzip zur Anwendung gekommen. Die Aufträge wurden nicht an die billigsten, sondern an die sozialsten, klimafreundlichsten und kompetentesten Anbieter vergeben. ÖGB und AK wollten damit regionale Unternehmen und regionale Arbeitsplätze stärken. Den Zuschlag hat die PORR bekommen, die aufgrund ihres Lehrlingsprogramms und ihrer zahlreichen 50plus-Mitarbeiter viele Sozialpunkte sammeln konnte.

SPÖ Bezirksstelle zieht doch nicht ein

Errichtet hat den Bau die OSG (Oberwarter Siedlungsgenossenschaft), die das Grundstück in unmittelbarer Nachbarschaft der Bäckerei Nagelreiter, von eben dieser gekauft hat. Untergebracht sind im Gebäude neben den Räumlichkeiten für die ÖGB und AK, im obersten Geschoß auch Wohnungen, von denen die Bäckerei Nagelreiter, einige für ihre Mitarbeiter anmieten wird. Die SPÖ als geplanter vierter Mieter ist mittlerweile abgesprungen. Das Bezirksbüro, welches bis dato auch im alten ÖGB-AK-Gabäude auf der Oberern Hauptstraße untergebracht ist, wird in die Seestraße ziehen, wo die OSG ein kleineres Büro anbieten kann. Laut OSG-Vorstand Alfred Kollar sei das ursprünglich geplante Büro im neuen Gebäude zu groß gewesen.

Seintenhieb auf Wirtschaftskammer

Vizebürgermeister Heinz Zitz bedankte sich bei der Gleichenfeier, dass Arbeiterkammer und ÖGB Neusiedl am See treu bleiben und sagte mit einem Seitenhieb auf die Wirtschaftskammer: „Eine andere Interessensvertretung ist ja nach Parndorf abgewandert.“

Das Haus in der Oberen Hauptstraße, in dem noch bis November AK, ÖGB und SPÖ-Bezirksstelle untergebracht sind, hat übrigens die Oberwarter Siedlungsgenossenschaft gekauft.

