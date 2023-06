Neusiedl am See: McDonalds wieder eröffnet

Seit 22. Juni ist der Standort in Neusiedl am See wieder geöffnet. Einen Tag zuvor feierte man das Re-Opening des modernsten McDonald’s Restaurants im Burgenland mit Ehrengästen. Für Schwerla stellt der neu gestaltete Standort in Neusiedl am See ein weiteres Herzensprojekt dar, das die Region stärken soll: „Mit den Investitionen setzen wir ein wichtiges Zeichen und einen nachhaltigen Impuls für regionale Wertschöpfung und den Ausbau von Arbeitsplätzen.“

Sechs Millionen Euro wurden in den Neubau des Restaurants in der Wiener Straße 116 investiert, der in nur 21 Wochen erfolgreich abgeschlossen werden konnte. Das Gebäude mit seinen 350 Sitzplätzen auf zwei Ebenen löst nun das zwischenzeitlich errichtete Pop-up Restaurantwieder ab und empfängt seine Gäste ab sofort im neuen, modernen Flagship-Design. Mit der erweiterten Kapazität wurden auch 20 neue Arbeitsplätze in der Region geschaffen.

Beim feierlichen Eröffnungsempfang waren viele bekannte Gesichter aus Wirtschaft, Politik und Gesellschaft unter den geladenen Gästen anwesend – darunter auch Landesrat Heinrich Dornerund BürgermeisterinElisabeth Böhm, die die professionelle Umsetzung des Bauprojekts hervorhoben und in ihren Reden die Wertschöpfung sowie die Schaffung von zusätzlichen Arbeitsplätzen in der Region betonten.

Neue Zufahrt geschaffen

Das Restaurant bietet seinen Gästen aber nicht nur mehr Platz im großzügig gestaltetem Innenbereich, sondern auch 80 Parkplätze, zwei McDrive Spuren, eine weitere neue Zufahrt auf die Bundesstraße und viele familienfreundliche Extras. Zudem wurde beim Bau des Gebäudes ein besonderer Fokus auf die Umsetzung von nachhaltigen Gebäudestandards sowie auf umweltschonende Energiekonzepte gelegt