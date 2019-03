In Neudorf bei Parndorf krachte am Freitag ein 22-jähriger Slowake mit seinem Pkw gegen den Kleinlieferwagen eines 61-Jährigen. Ärgerlich: Der junge Mann setzte seine Fahrt ohne anzuhalten in Richtung Parndorf fort. Sein Unfallgegner nahm sofort die Verfolgung auf und konnte ihn schließlich bei der Ortseinfahrt Parndorf stellen.

LPD Burgenland

Der 61-Jährige stieg aus seinem Lieferwagen aus und stellte sich vor den PKW des Fahrerflüchtigen, als dieser plötzlich Vollgas gab und auf ihn los fuhr! Dabei stieß der 22-jährige Pkw-Lenker nochmals gegen den Kleinlieferwagen. Der 61-Jährige konnte sich nur durch einen beherzten Sprung zur Seite in Sicherheit bringen, der Verkehrsrowdy dagegen beging abermals Fahrerflucht und raste in Richtung Neusiedl am See davon.

Zirka eine halbe Stunde später krachte es schließlich auf der Bundesstraße 10 auf Höhe des Wasserwerks in Gattendorf: Denn der erwähnte Rowdy verlor auf seiner Flucht die Herrschaft über seinen Wagen, kam rechts von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen 50 cm dicken Baum. Dabei wurde die Beifahrerseite des Pkws komplett aufgerissen und der Lenker erlitt schwere Kopfverletzungen ( wir hatten berichtet, siehe hier ).

Komplett geleerte Vodkaflasche lag im Auto: Mann mehrfach angezeigt

Beim Eintreffen der Rettungskräfte und der Polizei verhielt sich der 22-Jährige äußerst aggressiv und zeigte laut einer Aussendung der Polizei "deutlich Alkoholisierungsmerkmale sowie vermeintliche Beeinträchtigungen möglicher illegaler Substanzen". Bei den Ermittlungen durch die Exekutive wurde im Fahrzeuginneren eine zur Gänze geleerte Vodkaflasche aufgefunden, die vom Slowaken konsumiert worden sein dürfte.

Aufgrund der schweren Verletzungen des 22-Jährigen brachte ihn ein Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus nach Wien. Ein Alkomatentest konnte auf Grund der Kopf- und Gesichtsverletzungen nicht durchgeführt werden, eine im Krankenhaus durchgeführte Blutalkoholbestimmung verlief positiv. Die genaue Blutalkoholmenge wird über Auftrag der Staatsanwaltschaft in einem Labor festgestellt werden.

Der Slowake wird der Staatsanwaltschaft Eisenstadt wegen Gefährdung der Körperlichen Sicherheit und Nötigung angezeigt. Sein Führerschein wurde von der Polizei eingezogen und mit einer Anzeige an die zuständige Bezirkshauptmannschaft Neusiedl am See vorgelegt.