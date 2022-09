Burgenlandkroatisch: Sprachenwelten im Verschwinden

Weltweit gibt es laut UNESCO 7.174 aktiv gesprochene Sprachen. Mehr als die Hälfte der Weltbevölkerung ist mindestens zweisprachig, nicht wenige Menschen können sogar noch mehr. Diese bunte Vielfalt schwindet allerdings, denn von dieser Riesenmenge ist die Zukunft von bloß 57 Sprachen gesichert. Dazu zählen beispielsweise Englisch, Arabisch oder Deutsch. Am 26. September, dem Tag der Sprachen, wird jährlich auf bedrohte Sprachen hingewiesen. Zu diesen zählt auch das Burgenlandkroatisch.

Johann Maszl hofft auf eine Renaissance des Burgenlandkroatischen. Foto: Böhm-Ritter

Mit verschwindenden Sprachen hat sich im Zuge ihrer Bachelorarbeit die Neudorferin Linda Schneider auseinandergesetzt. Die 21-jährige hat ein komplettes Buch mit dazugehörigem Plakat gestaltet. Das Gesamtwerk der Informationsdesignerin stellt die schier unbegreiflich große Anzahl der noch gesprochenen, aber vom Aussterben bedrohten Sprachen dar. Das Buch heißt „Vanishing Worlds“, auf Deutsch „Verschwindende Welten“.

Die Inhalte hat die Designerin aus mehreren Werken zusammengetragen. Einerseits ein wissenschaftlicher Haupttext, der das Phänomen erklärt, und dazu immer wieder Kapitel auf kleineren, dunkleren Buchseiten, die sich mit den vier Minderheitssprachen des Burgenlandes befassen. Schneider selbst gehört auch der Volksgruppe der Burgenlandkroaten an, spricht deren Sprache jedoch nicht. Durch ihre Recherchen setzte sie sich auch mit ihrer eigenen Herkunft auseinander.

„Die Motivation ist seither nicht nur bei mir da, sondern auch bei meinen Eltern, dass sie es wieder mehr leben“, erklärt die Neudorferin über den Bezug ihrer Familie zum Burgenlandkroatisch. Sie betont, dass mit Sprachen nicht nur Wörter verloren gehen, sondern auch das Verständnis von ganzen Konzepten, Geschichten, Liedern und vielem mehr. Momentan lernt sie Kroatisch.

„Wenn jemand eine Sprache nicht weitergibt, hat er oder sie, wenn auch nur unbewusst, sehr gute Gründe dafür“, erklärt Linda Schneider und meint weiter: „Das sind ganz verschiedene Einflüsse, die dabei zusammenkommen, und dass jemand seine Sprache nicht weitergibt, ist nichts Natürliches.“

Minderheitensprache tritt in den Hintergrund

Johann Maszl leitet in Parndorf das Tamburizza-Orchester „Ivan Vukovic“. Große Perspektiven sieht er für das Burgenlandkroatisch in seiner Heimatgemeinde nicht. Ob die Sprache in 20 Jahren in Parndorf noch präsent sein wird? „Ich kann es mir nicht vorstellen. Ich hoffe, ich täusche mich und es kommt noch einmal eine Renaissance“, sagt er.

Parndorf verzeichnet einen enorm großen Zuzug. Burgenlandkroatisch spricht von den neuen Bewohnern so gut wie niemand und so tritt die Minderheitensprache – trotz zweisprachig geführter Volksschule – in den Hintergrund. Als Umgangssprache in den Familien ist Burgenlandkroatisch aber bereits seit vielen Jahrzehnten, lange vor dem großen Bevölkerungswachstum, im Rückzug.

Maszl, geboren 1957, erzählt, schon in seiner Kindheit sei darauf gepocht worden, deutsch zu sprechen. „Unsere Eltern und Großeltern haben gesagt: ‚Redet lieber deutsch, das bringt euch weiter‘.“ Heute sei man sich bewusst, dass jede Sprache wertvoll sei, als Alltagssprache habe das Burgenlandkroatisch in Parndorf aber ausgedient. Selbst im Tamburizza-Verein wird deutsch gesprochen. Die burgenlandkroatische Kultur lebt vor allem im Gesang weiter. „Aber auch unser Programm ist sehr international - von Folklore bis Klassik“, betont Maszl, „sonst hätten wir dieses große Publikum nicht“.

Dieses spezielle Werk behandelt schwindende Sprachen. Foto: Gottfried

Anna Wenhardt ist Obfrau der „Tamburica Bijelo Selo“ in Pama und Musikerin aus Leidenschaft. Auch sie habe in den letzten Jahren „leider Gottes beobachten müssen, dass das Interesse an Burgenlandkroatisch vonseiten der jungen Generation immer weiter schwindet. Ich kann es mir nicht erklären. Man müsste sich etwas einfallen lassen, um die Jungen wieder zu motivieren und von dem Mehrwert der Mehrsprachigkeit zu überzeugen. Denn ich bin der Meinung: Was man kann, das nimmt einem keiner mehr weg“, ist die 81-Jährige vom Multilingualismus überzeugt.

Im Gespräch mit der BVZ weist sie trotz alledem auf eine erfreuliche Entwicklung in Pama hin: Eine neue junge „Tamburica“-Gruppe hat sich gebildet. „Die jüngsten Mitglieder sind ungefähr 16 Jahre alt. Auch wenn dies nicht automatisch bedeutet, dass alle Burgenlandkroatisch beherrschen, aber zumindest hören sie die Sprache und das alleine ist schon für jedermann eine Bereicherung“, freut sich Wenhardt.

Keine Nachrichten aus Neusiedl mehr verpassen? Mit dem BVZ-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an BVZ.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.