Moderne Schmerztherapie mit Doktor Helga Löffler

Die Halbturnerin praktizierte sieben Jahre lang in Deutschland in einem Krankenhaus und war dort als orthopädische Oberärztin beschäftigt. Die heute 61-Jährige arbeitete jahrelang als Fotografin im Bezirk Neusiedl am See, später hat sie beim Zoll gearbeitet, im zweiten Bildungsweg studierte sie Medizin. Als sie Anfang 40 ihr Medizinstudium abschloss, gab es österreichweit einen Überschuss an Ärzten, weshalb die Burgenländerin nach Deutschland ging.

Nun kehrt sie wieder zurück und wird in Zukunft in mönchhofer Kurhaus Marienkron praktizieren. Helga Löffler ist Spezialistin der Orthopädie, Unfallchirurgie, der Allgemeinchirurgie, sowie Viszeralchirurgie. Sie hat zusätzlich ein Diplom der österreichischen Ärztekammer für spezielle Schmerztherapie, denn ihr ist wichtig „Schmerzpatienten Lebensqualität wieder zu geben.“ Die Ärztin bietet multimodale Schmerztherapie. Dieser Ansatz ist in Österreich noch nicht sehr verbreitet, kommt aber „langsam in's Laufen“.

Dabei arbeitet die Ärztin mit Physiotherapeuten und Psychologen zusammen, um Schmerzpatienten besser helfen zu können. „Chronischer Schmerz bildet sich im Schmerzgedächtnis ab und entsteht ein Kreislauf aus Schmerzen und Depression. Es sind oft Schmerzen vorhanden, obwohl keine physische Ursache erkennbar ist“, erklärt Doktor Helga Löffler. Außerdem bietet sie auch Plasmabehandlungen gegen beispielsweise Falten. Das körpereigene Plasma soll auch bei Arthrose oder Sportverletzungen helfen.

