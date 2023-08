Spatenstich: Startschuss für Neubau der Neusiedler Tennishalle

So soll die neue Tennishalle in Neusiedl am See aussehen. Foto: NOEN

Der Neubau entsteht in der Quellengasse auf einem Grundstück der Stadtgemeinde nicht weit entfernt vom Standort der alten Tennishalle, die vor ein paar Jahren von der Oberwarter Siedlungsgenossenschaft gekauft worden ist. Die neue Sportstätte soll eine wichtige Einrichtung für das sportliche Leben in der Stadt und darüber hinaus werden. „Es ist uns wichtig, Neusiedl am See als Sportstadt zu positionieren und Kindern und Jugendlichen in der Stadt Möglichkeiten zu bieten“, sagte Bürgermeisterin Elisabeth Böhm im Rahmen des Spatenstichs. Neusiedl am See beheimatet mit dem Union Tennis Club (UTC) und dem Hobby Tennis Club (HTC) zwei Tennisvereine mit insgesamt rund 530 Mitgliedern.

Die neue Tennishalle wird eine Nutzfläche von 2.732 Quadratmeter haben, dazu kommt ein weiteres Gebäude mit einer Größe von etwa 300 Quadratmeter. Es werden 20 Parkplätze und Ladestationen für E-Autos und E-Bikes zur Verfügung stehen. Das neue Gebäude wird in Holzriegelbauweise gebaut und vier Tennisplätze beherbergen. Beheizt wird das Projekt durch Fernwärme, das Dach wird mit einer PV-Anlage bestückt. Die Bauaufsicht übernimmt das Neusiedler Architekturbüro Kandelsdorfer. Die Bauzeit beträgt rund sieben Monate, die Gesamtkosten belaufen sich auf circa 4,5 Millionen Euro. Die Kosten für den Bau sollen mit den zu erwartenden Mieteinnahmen gedeckt werden. Mit der Eröffnung der Halle rechnet man in der Stadtgemeinde im Frühjahr 2024.

Vizebürgermeister Heinz Zitz, Bürgermeisterin Elisabeth Böhm, UTC-Obmann Torsten Aumüller und Landesrat Heinrich Dorner Foto: Birgit Böhm-Ritter

Sportlandesrat Heinrich Dorner sagte beim Spatenstich: "Projekte funktionieren nur, wenn viele Personen an einem Strang ziehen, und das funktioniert hier in Neusiedl am See perfekt. Ich bin mir sicher, dass die Halle nach ihrer Errichtung gut gefüllt sein wird", so Dorner.