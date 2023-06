Burgenlands beste Streetfood: Neu Neusiedler als Falstaff-Sieger

Im Burgenland begeistert das Restaurant „Neu Neusiedler“ in Neusiedl am See. Mit 94 Falstaff-Punkten geht das Lokal am Neusiedler Hauptplatz im Guide als Bundesland-Sieger hervor. Trotz einer breiten Auswahl an Naturweinen und köstlichen veganen Bowls, würden die Burger das unangefochtene Highlight bleiben – sei es in der „Smash“-Version oder vom hochwertigen Steppenrind-Fleisch von Teresa Karlo. Knapp dahinter landeten mit jeweils 93 Falstaff-Punkten Maurizios Fischhalle in Eisenstadt („mit der Fischsemmel lässt man hier die Tage der historischen Fischhalle wieder aufleben“) und La Takeria in Neusiedl am See („Burrito im Burgenland! Mexiko-Atmosphäre ist angesagt!“).

Burgenlands Top Ten

Neu Neusiedler, Neusiedl am See (94 Punkte)

Maurizios Fischhalle, Eisenstadt (93 Punkte)

La Takeria, Neusiedl am See (93 Punkte)

Denis Kebap, Neusiedl am See (92 Punkte)

Little Bangkok, Purbach am Neusiedler See (92 Punkte)

Roman's Bistro, Gols (92 Punkte)

Steckerlfisch, Trausdorf an der Wulka (92 Punkte)

Eat & Style, Oberwart (92 Punkte)

Lila's Food, Oberwart (92 Punkte)

Reiskorn, Parndorf (92 Punkte)

Falstaff Streetfood Guide

Was einst als Trend begann, hat sich mittlerweile zu einer fest etablierten und äußerst beliebten Kulinarikbewegung entwickelt: Streetfood. Die Faszination für die vielfältigen Geschmackserlebnisse und die authentische Atmosphäre der Straßengastronomie ist ungebrochen. Dahingehend hat sich der „Streetfood Guide“ von Falstaff als Quelle für Feinschmecker etabliert – von internationalen Köstlichkeiten über regionale Spezialitäten bis hin zu innovativen Kreationen fusionierter Küchen präsentiert das größte Magazin für kulinarischen Lifestyle alljährlich eine bunte Vielfalt an Geschmackserlebnissen. Wert gelegt wird hierbei auf die sorgfältige Bewertung nicht nur des Essens, sondern auch des Services und des Ambientes der verschiedenen Anbieter.

Der Guide mit all seinen Bewertungen ist ab sofort online auf falstaff.at einzusehen.