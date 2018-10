Das Restaurant im Hallenbad bekommt mit Robert Neumüller einen neuen Pächter. Eröffnen wird er bereits am 5. November.

Der Wiener ist seit 40 Jahren im Gastgewerbe, zwanzig Jahre davon war er selbstständig tätig. Erst im März verkaufte er seine Café-Konditorei in Wien, die er über zwölf Jahre führte. Nun bringt ihn der Zufall ins Burgenland. „Über einen guten Freund habe ich erfahren, dass für das Neusiedler Hallenbadrestaurant ein Pächter gesucht wird. Ich habe es mir angeschaut und gedacht, ich probiere es“, erzählt Neumüller.

Umfangreiche Speisekarte & Themenabende

Punkten will er mit einer umfangreichen Speisekarte, auf der sowohl Klassiker als auch vegetarische Speisen stehen. So soll es etwa verschiedene Schnitzel, Koteletts, Spare Ribs, Burger, Fisch und Spaghetti geben. „Und natürlich eine Kinderkarte“, betont er.

Mit seiner langjährigen gastronomischen Erfahrung will der gelernte Koch das Hallenbad-Restaurant wieder auf alte Höhen bringen. Auch mit Events, die sich vor allem in der wärmeren Jahreszeit anbieten. Neumüller denkt dabei an verschiedene Themenabende wie etwa Grillabende mit Musik. Die Terrasse über dem Wasser biete sich dafür jedenfalls an.

„Sprung ins kalte Wasser“

Der Wiener gibt allerdings zu, dass das Burgenland für ihn aus gastronomischer Sicht Neuland ist: „Ich muss erst schauen, was hier funktioniert. So gesehen ist es schon ein Sprung ins kalte Wasser für mich.“ Bis zur Eröffnung ist für den Gastronomen noch einiges zu tun. Lokal und Küche müssen für den Betrieb auf Vordermann gebracht werden. Seine Vorgängerin habe einen „ziemlichen Saustall hinterlassen“.

Wie die BVZ berichtete, hat die Lokalpächterin Anfang September das Restaurant in einer Nacht- und Nebelaktion verlassen. Ohne die Küche auszuräumen, ohne zu putzen und ohne Rücksprache mit der zuständigen Freizeitbetriebe GmbH zu halten. Auf jegliche Kontaktaufnahme seitens der Freizeitbetriebe hat die damalige Pächterin bis dato nicht reagiert. Der Pachtvertrag sei nun mit 31. Oktober beendet worden, rechtliche Schritte sollen nun eingeleitet werden, heißt es von den Freizeitbetrieben.