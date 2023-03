Cloud Company zieht aus Brucker Stadthalle aus

Werbung

Mit August des Vorjahres hatte sich die Cloud Company ihren neuen Brucker Standort in der Stadthalle eingerichtet. Alex Petznek, Christoph Baumert und ihr Team hatten den ersten Stock zu einem modernen Büro hergerichtet, ein eigenes kleines Aufnahmestudio geschaffen und hätten auch für das Lokal im Erdgeschoß und die Halle jede Menge Ideen gehabt (die NÖN berichtete). Zumindest Letzteres hatte sich erledigt, als die Stadtgemeinde beschloss, die Halle als eigene Location wieder für Veranstaltungen zu vermieten.

Insgesamt wäre der Mietvertrag fürs erste für ein Jahr gelaufen. Nun hat sich für die Firma, die Digitallösungen und Eventtechnik unter einem Dach vereint hat, allerdings eine neue Möglichkeit aufgetan. „Wir haben in Parndorf bei Alfred Sutrich unser neues Büro. Im ersten Stock, die Lage ist gut. Das hat sich für uns gut ergeben“, erklärt Petznek. Übersiedelt sind sie bereits in den letzten Tagen. Der Mietvertrag für die Stadthalle läuft jedoch noch. „Wir haben um Mietzeitverkürzung angesucht, haben allerdings noch keine Antwort“, so Petznek, der betont, dass das Büro ein zusätzlicher Standort der Firma ist. In Retz bleibt man weiterhin mit einem Kundenbüro vertreten, in Bruck auch. Hier fungiert nun wieder der bisherige Standort in der Wienergasse als Anlaufstelle. Hier ist demnächst auch ein Umbau geplant. Die Details stehen aber noch nicht fest.

