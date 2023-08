„Café Mundoat“: In Neusiedl am See trifft Tirol auf das Burgenland

Man braucht schon einiges an Selbstvertrauen und Enthusiasmus, um sich selbstständig zu machen. Gerade in wirtschaftlich schwierigeren Zeiten schadet auch eine gehörige Portion an Mut nicht. All diese Eigenschaften bringen Sarah und Michael Elsner mit. Das junge Paar will einem Neusiedler Traditionskaffeehaus neues Leben einhauchen. An dem Ort, wo 1971 die Familie Frischmann ihre Bäckerei-Konditorei eröffnete, werden ab Mitte September wieder Kaffee, Kuchen, Torten und kleine Snacks serviert.

Foto: Birgit Böhm-Ritter

Auch wenn das Lokal viele Jahre ein chinesisches Restaurant und zuletzt die Poke-Bowl Bar, dazwischen das StadtCaffé von Elisabeth Alexander, beherbergte, assoziieren Neusiedlerinnen und Neusiedler das Geschäftslokal immer noch mit der Familie Frischmann. Diese historische Verbundenheit spüren auch die Elsners. Sie wollen die Historie der Bäckerei Frischmann in einem Schaukasten in der Eingangspassage wiederbeleben. Zur Freude des Hausherren: Stefan Frischmann hat nicht nur ein dickes Album mit zahlreichen Zeitungsartikeln und Fotos parat, sondern auch viele Geschichten, die bis zum Brezen-Weltrekord von 1985 reichen.

„Die Chemie zwischen uns hat sofort gepasst“, sagen die Elsners und Frischmann unisono. Der Pachtvertrag war schnell unterschrieben. Für Sarah und Michael Elsner geht es nun darum, das Lokal fit für ihre Bedürfnisse zu machen. Beim BVZ-Besuch waren gerade die Maler zugange, neue Möbel sind bestellt, die Küche wird mit neuen Geräten ausgestattet. Bis Mitte September soll alles fertig sein, denn dann soll Eröffnung gefeiert werden.

Statt Tirol wurde das Burgenland zum Lebensmittelpunkt

Erfahrung haben Sarah und Michael in Tirol und Burgenland gesammelt. Michael hat sein Handwerk - er ist gelernter Koch - im Hotel Wende gelernt. Der Neusiedler hat dort seine Berufung gefunden. Schon von klein auf habe ihn das Kochen fasziniert, erzählt er. Einige Stationen hat er in renommierten Lokalen des Bezirks durchlaufen, fünf Jahre verbrachte er allerdings als Koch in Vier- und Fünf-Stern Betrieben in Tirol. „Auf Saison“ lernte er mit der Konditorin Sarah auch seine Liebe kennen. Vor zwei Jahren heirateten die beiden und wollten sich in Tirol ein Eigenheim bauen. „Die Preise sind aber so explodiert, dass wir unsere Pläne wieder ad acta legten“, berichtet Sarah über ihre Entscheidung, warum nicht Tirol, sondern das Burgenland zum Lebensmittelpunkt wurde. Hier haben die beiden ein Reihenhaus gefunden und nun auch ein gemeinsames Projekt: das Café Mundoat, in dem sich die Tiroler mit der Burgenländischen Kultur treffen wird. Mal sehen, vielleicht auch in einer „mehrsprachigen“ Speisekarte.

Neben Kaffeehaus-Klassikern will Sarah auch mit modern interpretierten Petit Fours punkten. Ihr Handwerk hat sie von der Pike auf in einer kleinen Tiroler Konditorei gelernt. „Wir haben dort nichts maschinell gefertigt, sogar der Blätterteig wurde handgemacht“.