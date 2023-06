Kittsee: Schlosswirtin in den Startlöchern

Zuletzt wurde das Schlossrestaurant im Schloss Kittsee im Jahr 2019 neu übernommen. Das Timing war damals ein schlechtes, Corona machte es in der Folge vielen Wirten schwer – so auch dem damaligen Geschäftsführer Tomas Benda. Künftig wird das Lokal von der erfahrenen Gastronomin und Meisterköchin Alexandra Scheucher bewirtschaftet.

Scheucher möchte vorallem regionale Akzente setzen. Das bedeutet ganztägig warme österreichische Küche, kalte Heurigenplatten, Brettljausen, und auch hausgemachte Mehlspeisen. Bioprodukte bezieht sie direkt aus der Region, etwa von ihrem Freund, dem Kittseer Biobauern Manfred Leitner. „Ich bin ja ein Wirtshauskind“, meint die Steirerin über ihre Berufung. Schon ihre Eltern hatten Gasthäusern und tatsächlich hat sie schon einmal vor zwölf Jahren mit dem Restaurant im Schloss Kittsee geliebäugelt, damals aber die Ausschreibung verpasst.

Nun kann sie ihr Traumlokal nach ihren Vorstellungen gestalten. Sie hat auch schon einige Ideen: Wildbretwochen, Heringsschmaus, Weihnachtsmenü und Silvesterparty, sowie Frühstück im Schloss am Wochenende und an Feiertagen – die Abwechslung kommt also bestimmt nicht zu kurz.

Eröffnungsfeier mit Prosecco am 7. Juli

Eröffnet wird das Lokal unter dem Namen „Schlosswirtin“ bereits am 22. Juni, die offizielle Eröffnungsfeier findet jedoch erst am 7. Juli statt. Hierzu sind alle Interessierten ab 14 Uhr eingeladen, sich ein Glas Prosecco zu holen. Grundsätzlich ist jeden Tag, außer am Mittwoch (Ruhetag), ab 10 Uhr geöffnet. Montag und Dienstag bis 20 Uhr, Donnerstag Freitag und Samstag bis 22 Uhr und an Sonn- und Feiertagen bis 20 Uhr.

Im Internet ist das Lokal unter www.schlosswirtin.at zu finden, Reservierungen können unter der Nummer 0664/3498149 oder unter der Mailadresse reservierung@schlosswirtin.at gemacht werden. „Neben dem normalen Restaurantbetrieb eignet sich das Lokal mit dem herrlichen Ambiente des Schlosses Kittsee auch ideal für jegliche Feiern, Hochzeiten, Agapen, Geburtstags- und Weihnachtsfeiern und sonstige Anlässe“, meint die „Schlosswirtin“ Alexandra Scheucher abschließend.