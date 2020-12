„Keiner darf Durst leiden“ lautet seit mittlerweile 36 Jahren das Motto des Parndorfer Getränkehändlers Kazianschütz.

Im vierten Jahrzehnt der Firmengeschichte war es nun Zeit für ein neues Kapitel: Geschäftsführerin Tanja Depauly ist mit ihrem Team vom Heidehofweg in ein neues Firmengebäude auf der nahe gelegenen Kälberweide (an der Straße zwischen ARBÖ und Tierklinik) eingezogen. Hier wurde eine Lagerhalle mit einer Fläche von 1.800 Quadratmetern und ein Bürogebäude samt Shop errichtet. Derzeit beschäftigt Kazianschütz in Parndorf 25 Mitarbeiter.

Kazianschütz, der Marktführer im nördlichen Burgenland im Vertrieb von Bier und alkoholfreien Getränken, verfügt nun auch erstmals über einen eigenen Verkaufsraum: Auf über 100 Quadratmetern werden dutzende Biersorten, Spirituosen, Mineralwässer und Limonaden angeboten. „Hier gibt es endlich genug Platz, um durch unser Sortiment zu stöbern. Im Shop wird es künftig wöchentlich wechselnde Aktionen geben. Wichtig zu sagen ist auch, dass jeder hier einkaufen kann, nicht nur Kundschaft aus der Gastronomie“, erklärt Chefin Tanja Depauly.

Den Privatkunden komme im Corona-Jahr eine besondere Bedeutung zu, betont die Geschäftsführerin - denn in „normalen“ Zeiten macht Kazianschütz gut 90 Prozent seines Geschäftes in der Gastronomie.

Derzeit ist der neue Getränkemarkt von Montag bis Freitag von 7 bis 12 Uhr geöffnet. Darüber hinaus bietet Kazianschütz weiterhin sein Lieferservice in den Bezirken Neusiedl, Eisenstadt und Bruck an. Unter 02166/2244 oder via E-Mail office@kazianschuetz.at können außerdem Getränke für die Abholung vor Ort mit „Kofferraumservice“ bestellt werden.