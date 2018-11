Unter „Sturmwarnung“ wurde zur Präsentation der Zukunftsprojekte im Rahmen der stattgefundenen Befragung in die Volksschule geladen und rund 400 Interessierte füllten den Turnsaal der Volksschule bis auf den letzten Platz. Bürgermeisterin Michaela Wohlfart und die Tourismusverantwortlichen Josef und René Lentsch hatten große Erwartungen geschürt und der „frische Wind am See“ wurde recht schnell spürbar: Bunt, frech und ein bisschen schräg will Podersdorf am See seine Zukunft als nachhaltige Top-Tourismus-Destination gestalten.

Seit dem Frühjahr wird daran gearbeitet, Podersdorf am See nicht nur ein neues Gesicht als Hotspot für Sportler, Natur- und Kulinarikbegeisterte zu verpassen, sondern vor allem auch die in die Jahre gekommene Infrastruktur auf den neuesten Stand aufzurüsten.

Im Sommer wurden Einheimische und Gäste befragt, nun liegen die ersten Vorschläge am Tisch. Das Strandbad wird zu einem Seebad mit Erlebniswelten für Sportler, Aktive, Familien und Wellnessuchende geteilt. Das Hafenviertel beim Leuchtturm soll zur Erlebnismeile ausgebaut werden. „Das Angebot soll das Ufer in Podersdorf am See zum Puls am Neusiedler See machen. Mithilfe von Musik, Darbietungen unterschiedlicher Art und Kulinarik sollen sich die Besucher in unserer Gemeinde wohlfühlen“, verrät René Lentsch, Geschäftsführer der Podersdorfer Tourismus- und Freizeitbetriebsgesellschaft.

„Der Tourismus ist unser wichtigster Wirtschaftsfaktor, wir müssen neue Anreize bieten und brauchen eine Infrastruktur, die den Anforderungen unserer Gäste gerecht wird. Es muss uns gelingen, die Saison von März bis November auszuweiten. Zudem braucht es die Motivation für die private Gastronomie und Hotelerie, in moderne und zeitgemäße Angebote zu investieren“, sagt Bürgermeisterin Michaela Wohlfart, die alle aufruft, sich vom Rückenwind sowie der positiven Energie anstecken zu lassen.

Fokus auf Strandbad und Veranstaltungen

2019 sollen erste kleinere bauliche Maßnahmen wie die Neugestaltung der Beschattung sowie der Umkleidekabinen im Strandbereich in Angriff genommen werden. Eine Beeinträchtigung der Gäste soll dabei weitestgehend umgangen werden.

Der „frische Wind am See“, so das neue Motto, soll auch mit neuen Veranstaltungen, neuem Marketingkonzept sowie einer neuen Werbelinie mit neuem Logo sichtbar werden. „Wir haben uns dabei von den vor Ort vorherrschenden Elementen inspirieren lassen. Es ist ein mutiger Schritt, der definitiv polarisieren wird. Aber unser Ziel ist es, aus der Masse herauszustechen und Podersdorf am See zum ganzjährigen Erlebnis umzugestalten. Mit Veranstaltungen wie zum Beispiel einem Yogafestival sollen neue Wege beschritten werden“, so Lentsch weiters. Von der geplanten (Urlaubs-)Stimmung muss nun auch der Gemeinderat vor Ort angesteckt werden.

Dort soll nun die wohl wichtigeste Frage des umfangreichen Vorhabens, die Kostenfrage, geklärt werden. „Noch im ersten Halbjahr des kommenden Jahres 2019 soll das fertige Konzept stehen. Bis dahin gilt es zu klären, welche Investitionen für größtmögliche Wirkungen getätigt werden sollen“, sagt René Lentsch abschließend.