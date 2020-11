Vor Kurzem sind wieder die Bagger bei einer neuen Baustelle am Parndorfer Betriebsgebiet aufgefahren. Es handelt sich um ein neues Möbelhaus, das hier im Entstehen ist: Direkt an den XXXLutz wird eine „Mömax“-Filiale angebaut. Im Sommer 2021 soll die Eröffnung gefeiert werden. Informationen von Lutz-Pressesprecher Thomas Saliger zufolge sollen an diesem Standort 50 neue Mitarbeiter, davon fünf Lehrlinge beschäftigt werden.

Einige Arbeitsstellen für das neue Möbelhaus sind bereits unter karriere.moemax.at ausgeschrieben - unter anderem werden bereits Bewerbungen für die Filialleitung angenommen.