Neugründung JVP Neusiedl am See stellt sich neu auf

Landtagsabgeordneter Gerhald Handig, Andre Harrer, Marvin Csatlos, Paul Buchholz, Sebastian Nemeth, Viktoria Berger, Klubobmann Markus Ulram, JVP-Landesobfrau Vanessa Tuder, JVP-Landesgeschäftsführer Thomas Otrok, Stadtrat Mario Müllner Foto: JVP

S ebastian Nemeth wurde zum neuen Obmann der Jungen ÖVP Neusiedl am See gewählt. Die Ortsgruppe wurde nach einer etwa 5-jährigen Pause neu gegründet. „Ich freue mich auf die neue spannende Aufgabe und starte mit einem neuen, motivierten Team durch. Wir haben einiges vor und werden uns für die Anliegen der Jugend in unserem schönen Neusiedl am See einsetzen", so der frisch gewählte Obmann Sebastian Nemeth.

Gesellschaftliche Veranstaltungen, sowie politische Aktionen und inhaltliche Forderungen stehen nun am Arbeitsprogramm der Ortsgruppe. JVP-Landesobfrau Vanessa Tuder gratulierte Nemeth zur Wahl. Sie sei überzeugt, dass durch die JVP Neusiedl am See die Stimme der Jugendlichen wieder gehört werde. Unter den Gästen war auch ÖVP-Klubobmann Markus Ulram: „Es freut mich sehr, dass sich wieder junge, motivierte Leute in Neusiedl am See engagieren. Schon früher war die Ortsgruppe dafür bekannt, dass sie die Anliegen der Jungen umsetzen und dafür auch die Schaufel in die Hand nehmen. Ich bin mir sicher, dass die neue Ortsgruppe sich ins Zeug legen wird und unsere Bezirkshauptstadt weiterentwickelt!“