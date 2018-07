Franz Rittsteuer war der erste Pilot, der aus dem Gebiet des heutigen Burgenlandes stammte. Der Neusiedler Bauernsohn verdiente sich die Fliegerausbildung mit seinem tapferen Einsatz im Ersten Weltkrieg - und stürzte im Alter von 21 Jahren über Rumänien ab. Sein Todestag jährt sich dieser Tage zum 100. Mal.

Der Neffe von Franz Rittsteuer, Hans Wolf, hat für das Neusiedler Jahrbuch (Band 15, 2013) einen Artikel über seinen Onkel, den er nur von Erzählungen seiner Mutter kannte, geschrieben. Anlässlich des 100. Todestages von Franz Rittsteuer hat die BVZ mit Hans Wolf gesprochen.

Über die Jugendzeit des Neusiedler Piloten weiß er zu berichten: „Von meiner Mutter weiß ich, dass er beim Vater einen schweren Stand hatte. Er war ein feinfühliger Mensch und hat sich für vieles interessiert, nur nicht für die Landwirtschaft. Franz war als Erhalter des landwirtschaftlichen Betriebes vorgesehen, denn er war der Älteste und hatte nur vier jüngere Schwestern.“

Ein harter Kampf für den Traum

Schon früh hegte Franz Rittsteuer den Traum, Pilot zu werden. Doch Anfang des 20. Jahrhunderts schien das ein unerreichbarer Traum zu sein, denn die Fliegerei war fast ausschließlich Adeligen vorbehalten. Ein Bauernjunge aus Neusiedl am See hatte faktisch keine Chance, jemals in ein Flugzeug zu steigen.

Nichtsdestotrotz war der junge Rittsteuer entschlossen, seinen Traum zu verwirklichen. Unermüdlich studierte er seine Bücher – und zwar nachts, weil sein Vater tagsüber keine Ablenkung von der Landwirtschaft duldete. Nachdem der Erste Weltkrieg ausgebrochen war, witterte Franz Rittsteuer aber seine Chance. Er meldete sich freiwillig für den Kriegseinsatz.

Doch bevor er ins Cockpit eines Kampfflugzeuges einsteigen durfte, hatte der junge Neusiedler noch mehrere Stationen im Ersten Weltkrieg zu absolvieren. Zunächst kam er mit dem 76. Infanterieregiment im Juli 1916 nach Russland, danach wurde er an die Italienfront versetzt.

Dort nahm er an zwei Schlachten am Isonzo teil und wurde für seinen Einsatz mit der silbernen Tapferkeitsmedaille ausgezeichnet.

Damit hatte sich Franz Rittsteuer die Zuteilung zum Fliegerkorps verdient: Im Februar 1918 begann er mit der Pilotenausbildung in der rumänischen Stadt Arad.

Was Franz Rittsteuer dort vorfand, waren desolate Zustände. Hans Wolf erzählt: „Zu diesem Zeitpunkt hat die österreichische Armee faktisch gar keine Flieger mehr gehabt. Es war das letzte Aufgebot. Flugschüler mussten fliegen, obwohl sie noch nicht so weit waren.“

Startbefehl trotz schlechtem Wetter

Am 28. Juni 1918 erhielt Franz Rittsteuer den Befehl, einen Aufklärungsflug zu absolvieren. Der junge Pilot äußerte noch Bedenken aufgrund der schlechten Wetterlage. Der Befehl blieb dennoch aufrecht. Rittsteuer gehorchte - und stürzte ab. So hat der erste Pilot des Burgenlandes im Alter von nur 21 Jahren einen frühen Soldatentod in den letzten Kriegstagen gefunden. Franz Rittsteuers Grab befindet sich am Neusiedler Friedhof gleich neben dem Haupteingang.