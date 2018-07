15 Katzenbabys bei großer Hitze einfach ausgesetzt.

Am Montag wurden beim Hintereingang der Neusiedler Tierärztin Dr. Irene Mädl 15 Katzenjungen im Alter von 1 - 3 Wochen aufgefunden. Abgestellt wurden diese durch unbekannte Personen bei 32 Grad in einer Pappschachtel am Hintereingang, Die Katzenbabys wurden durch das Team von Dr. Mädl erstversorgt und in weiterer Folge in das Tierschutzhaus Sonnenhof verbracht.

Um zweckdienliche Hinweise (auch anonym) - unter 059133 1130 bei der Polizei Neusiedl am See wird ersucht.