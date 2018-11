Das Bundesleistungszentrum (BLZ) für Segeln und Surfen an der Ostmole hat einen Zubau bekommen und wurde darüber hinaus großzügig umgebaut. Am Freitag wurde die Neueröffnung mit Prominenz aus Politik und Sport gefeiert.

Nach zwölfmonatiger Bauzeit und Baukosten von 650.000 Euro ist die Modernisierung, finanziert durch Bund, Land und Stadtgemeinde, nun abgeschlossen. Neusiedl am See hat die Grundfläche zur Verfügung gestellt, zudem wurde die Verbesserung der Zufahrt zum Segelzentrum zugesichert.

Insgesamt wurden 240 Quadratmeter des Bundesleistungszentrums für neue Funktionen umgebaut und zusätzliche 150 Quadratmeter geschaffen. Neben der reinen Erweiterung um einen Multifunktionsraum wurde ein Lift eingebaut, um das Gebäude barrierefrei zu erreichen.

Neben lokalen Betrieben schraubten auch die Athleten des Österreichischen Segelvebandes (OeSV) selbst bis zuletzt an ihrer neuen Heimat. Die Unterkonstruktion der neuen Steganlagen wurde durch lokale Partner professionell hergestellt. Bei den Vorbereitungsarbeiten half das Nationalteam und nutzte die Tätigkeit gleich als Balance-Training. Beim Vertragen des Stegbelages kamen die Sportler auch ordentlich zum Einsatz - immerhin mussten fast acht Tonnen Holz vertragen werden. Die Steganlage wird ab dem Frühjahr wieder in Betrieb gehen können.

Büro und Training unter einem Dach

Schon Anfang Dezember sollen allerdings im Inneren des modernisierten Gebäudes die Trainings beginnen. Ab dann finden sämtliche Einheiten im kognitiven und physischen Bereich im BLZ statt. Durch die Erweiterung des Leistungszentrums ist es für die Sportler der Nationalmannschaft aus ganz Österreich möglich, ihren Trainingsalltag gemeinsam mit entsprechender Betreuung in Neusiedl am See zu absolvieren.

Als klares Ziel wird der „nachhaltige Erfolg“ von Hausherren und OeSV-Präsidenten Herbert Houf definiert. „Teamwork, Innovation und mehr Zeit am Wasser sind die entscheidenden Faktoren. Ich bin stolz, dass wir mit diesem Standort alle Facetten abdecken können. Das modernisierte BLZ stellt die Schnittstelle zwischen Breiten- und Spitzensport dar, damit verfolgen wir einen ganzheitlichen Ansatz“ so Houf in seiner Eröffnungsrede.

Nicht nur Sportlern wird das erweiterte BLZ einen Mehrwert bringen. Auch für die Verwaltung des Österreichischen Segelverbandes soll es eine Erleichterung bringen. Sämtliche Büroräumlichkeiten wurden nämlich von der Seestraße in das Kompetenzzentrum an der Ostmole verlegt. Damit befinden sich OeSV-Verwaltung und Sporteinrichtung erstmals unter einem Dach.

Das Gebäude in der Seestraße wird allerdings weiterhin genutzt, ist es doch für Segler aus ganz Österreich von besonderem Wert, gleich in der Nähe der Hauptstrainingsstätte wohnen zu können. Das Gebäude wird vorläufig auch noch als Archiv und Logistikzentrum genutzt. „Konzepte für eine Modernisierung des Areals werden ausgearbeitet – die Bandbreite reicht von kleinen Sanierungsmaßnahmen bis Neubau“, lässt OeSV-Pressesprecher Michael Seif auf Anfrage der BVZ wissen. Als Zukunftsvision werde auch die Idee weitergetragen, dort ein Seglerinternat zu situieren. Konkrete Pläne gibt es aber derzeit nicht.