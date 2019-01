Die Foto-Gruppe-Neusiedl am See mit Wolfgang Borbely, Werner Giefing, Claudia Hauke, Wolfgang Horinek, Friederike Kerschbaum, Martin Palensky, Belinda Reinprecht, Johan Rosman, Franz Strohmayer, Christa Szüsz und Gisela Taschner pflegen eine enge Zusammenarbeit mit dem Fotokreis Eisenstadt, der im vergangenen Jahr sein 35-jähriges Bestehen feierte.

Beide Vereinsjubiläen wurden mit einer gemeinsamen Ausstellung in Eisenstadt und nun in Neusiedl am See gefeiert. Unter dem Motto „Fremdgehen - Fremdsehen“ haben die Eisenstädter Impressionen von Neusiedl in ihren Fotos eingefangen und die Neusiedler von Eisenstadt. Die Foto-Ausstellung ist noch bis 9. Februar im Vino-Saal des Weinwerks Burgeland in Neusiedl am See zu sehen.