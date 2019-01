Durchschnittlich 170 Zuzügler darf die Bezirkshauptstadt jedes Jahr begrüßen. Die Einwohnerzahl ist seit 2002 von 5.569 auf 8.235 gestiegen. Neusiedl am See ist beliebt bei Städtern, die gerne in der Nähe der Bundeshauptstadt, aber doch am Land leben wollen, genauso jedoch auch bei der jungen Bevölkerung aus dem Seewinkel. Dass die Wahl auf die Stadt am See fällt, dürfte unter anderem auf das stetig wachsende Wohnungsangebot zurückzuführen sein.

Auch 2019 tut sich dahingehend einiges: Bereits Anfang des Jahres werden über 100 Wohnungen im Schloss Neusiedl, der ehemaligen Berger Kaserne, fertiggestellt sein. Darüber hinaus gibt es gleich mehrere Wohnbauprojekte, die im neuen Jahr auf die Startlinie gebracht oder fertiggestellt werden sollen. Insider sprechen von einer Handvoll privater Projekte, die vor allem im Zentrum der Stadt, das Angebot an Miet- und Eigentumswohnungen ergänzen werden.

Darüber hinaus ist die Neue Eisenstädter Gemeinnützige Bau-, Wohn- und Siedlungsgesellschaft (Nebau) derzeit dabei fünf Bauprojekte zu realisieren: Im Frühjahr werden in der Tegetthoff-Straße elf Reihenhäuser fertiggestellt, im Herbst sieben Reihenhäuser am Garnisonsweg und für den Winter ist die Fertigstellung einer Wohnanlage mit zehn Wohnungen am Taborweg geplant. Bis zum Jahreswechsel 2019/2020 sollen weitere sechs Reihenhäuser in der Weidengasse, in der Nähe des Pappelweges, errichtet werden. Der Baubeginn erfolgte bereits vergangenen Sommer. In der Planungsphase befindet sich ein Projekt mit fünf Reihenhäusern, mit den Bauarbeiten soll im Sommer dieses Jahres begonnen werden.

Auch OSG in Verhandlungen

Auf Anfrage der BVZ bei der Oberwarter Siedlungsgenossenschaft (OSG) ließ Geschäftsführer Alfred Kollar wissen, dass auch die OSG in Sachen Wohnbau in der Stadt aktiv werde, laufende Projekte gebe es im Moment zwar keine, aber: „Es gibt einige Projekte in Vorbereitung. Mit den Grundeigentümern sind wir schon einig. Wir sind derzeit noch in Verhandlungen betreffend Umwidmungen und Genehmigungen.“

In Neusiedls Bevölkerung werden der Bauboom und der große Zuzug nicht immer positiv gesehen. Danach gefragt, antwortete Bürgermeisterin Elisabeth Böhm in einem BVZ-Interview im November: „Gesunder Zuzug, also in einem gemäßigten Rahmen ist nicht zu verhindern, da bereits vor Jahrzehnten Grundstücke in Bauland gewidmet wurden. Daher wurden viele Bauflächen geschaffen und es wird weiter einen Zuzug geben. Zuzug ja – aber nicht mehr so rasant wie in den letzten zwei Jahrzehnten.“

Ähnlich sieht das Vize-Bürgermeister Thomas Halbritter, er begrüßt allerdings dass sich viele laufende und geplante Bauprojekte mitten im Zentrum befinden. Das könne die Innenstadt nur beleben.