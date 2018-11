In der Reihe „Burgenländische Lebensgeschichten“ des Verlags lex liszt 12 steht nun im vierten Band die Geschichte der jüdischen Familie Wallenstein-Benkö im Mittelpunkt. Autor Martin Pieber hat sich zwei Jahre lang auf Spurensuche begeben und sich mit dem Schicksal der Neusiedler Familie auseinandergesetzt.

Martin Pieber brachte eine erschütternde Familiengeschichte zu Papier: Maria Wallenstein mit Enkel Imre Benkö (links). | zVg

Etwa dreißig Juden und Jüdinnen lebten bis zum Jahr 1938 in Neusiedl am See, darunter die Familie Wallenstein-Benkö. Sie besaß eine Schnittwarenfachhandlung im Ort. Als die Nationalsozialisten die Macht übernahmen, wurde die Familie – wie viele andere – misshandelt und enteignet oder gezwungen, ihren Besitz zu verkaufen. Bald darauf musste sie das Burgenland verlassen. 1944 wurden vier Generationen der Familie Wallenstein-Benkö von Györ nach Auschwitz deportiert und ermordet.

Nur einer von ihnen, Emmerich Benkö, überlebte sechs Konzentrationslager in Polen und Österreich sowie den Todesmarsch. Er wurde 1945 von den Amerikanern befreit und kehrte in seine Heimatstadt zurück. Der Neusiedler Autor und Lehrer Martin Pieber tauchte während seiner Recherchen tief in die Familiengeschichte ein, arbeitete sich durch „ein ganzes Konvolut an Dokumenten“ und sprach mit den Kindern und Enkelkindern von Emmerich Benkö. Eine Frage beschäftigt alle Nachfahren, wie Pieber in den Interviews bemerkte: Warum zog es Benkö nach all dem Leid, das er in seiner Heimat erfahren hatte, wieder zurück nach Neusiedl? Und so lautet auch der Untertitel des Buches „Ich habe nie verstanden, warum er zurückkam und blieb?“

Idee in Rahmen eines Lehrganges entstanden

Die Idee zu diesem Buch entstand bei Martin Pieber im Rahmen eines Lehrganges zur „Pädagogik an Gedächtnisorten“. „Ich habe meine Abschlussarbeit über die Neusiedler Familie geschrieben, fand es aber schade, die Arbeit nun einfach in der Schublade verschwinden zu lassen“, erzählt Pieber.

Mit dem Halbturner Historiker Herbert Brettl fand er nicht nur einen Unterstützer seiner Arbeit, sondern auch gleich einen Herausgeber. Brettl wird genauso wie Sepp Gmasz am 6. November (19 Uhr) bei der Buchpräsentation im Weinwerk einleitende Worte sprechen.