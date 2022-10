Buchpräsentation mal 2: Wenn sich „Zugvögel“ in der „Hienzey“ treffen

Werbung

Karin Ivancsics und Bernhard Strobel machen gemeinsame Sache - und zwar in Form einer Doppelbuchpräsentation am Donnerstag, 20. Oktober, im Weinwerk Neusiedl. Die beiden Schriftsteller lesen ab 19 Uhr aus ihren neuen Werken „Zugvögel sind wir“ und „Geschichten aus der Hienzey“. Moderiert wird die Veranstaltung von Jakob Perschy, österreichischer Autor und Leiter der Burgenländischen Landesbibliothek.

Karin Ivancsics ist in Deutsch Jahrndorf aufgewachsen. Foto: Paul Ritter

„In ‚Zugvögel sind wir’ sind unterschiedliche Texte über Migration, Heimat und Fremde versammelt; Geschichten über Flüchtende sowie Pendlerinnen und Pendler. Von jenen, die 2015 über die Grenze in Nickelsdorf kamen und solchen, die unter anderem im 19. Jahrhundert von Afrika nach Hamburg immigrierten wie die arabische Prinzessin Salme oder der ‚Taugenichts‘-Autor Josef von Eichendorff, der fiktiverweise und zeitversetzt durchs Burgenland zieht“, fasst die Autorin Karin Ivancsics, die in Deutsch Jahrndorf aufgewachsen ist, zusammen.

Ihre in dem Prosaband versammelten Texte sind von einer Kindheit am Eisernen Vorhang und Erfahrungen als Reisende quer durch die Kontinente geprägt. So erzählt sie in der Titelgeschichte von der Lust am Reisen sowie dem Fliehenmüssen und reflektiert über Migration und Klimawandel.

„Es sind Geschichten mit persönlichem Hintergrund“

Aus Zufall wurde Leidenschaft: Bernhard Strobels „Geschichten aus der Hienzey“ haben sich von einer beiläufigen Idee zu einer Herzensangelegenheit entwickelt. „Alle Geschichten sind im Burgenland angesiedelt. Es sind Geschichten mit persönlichem Hintergrund. Da gibt es zum Beispiel die Großmutter, den gesalzenen See und Schakale“, beschreibt Strobel im BVZ-Gespräch. Illustriert wurde das 110 Seiten umfassende Werk von seinem ehemaligen Klassenkollegen Thomas Gänszler.

„Die Geschichten sind nicht nur Erwachsenen, sondern auch Kindern zugedacht. Die Sprache wurde bewusst so gewählt. Erwachsene können zwischen den Zeilen einen tieferen Sinn erfassen, Kinder können sich an der ‚Oberfläche‘ an den Geschichten erfreuen.“

