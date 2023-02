Diebes-Trio auf frischer Tat ertappt

Gegen 18:00 Uhr manipulierten drei Täter am Parkplatz des Billa Plus Marktes in Neusiedl am See mittels „Jammer“ das Signal einer Funkfernbedienung, um danach ungehindert in das Fahrzeug einsteigen zu können. Einer der Täter durchsuchte das Fahrzeug nach Wertgegenständen, während die anderen die Umgebung beobachteten. Sie konnte darin keine Beute vorfinden. Ein Passant beobachtete den Einbruch und setzte den Notruf ab.

Die alarmierte Polizeistreife konnte die Personen georgischer Herkunft auf dem Parkplatz dabei beobachten, als diese durch die Seitenscheibe eines weiteren Personenkraftwagens nach potenzieller Beute suchten.

Die drei Personen im Alter von 54, 44 und 34 Jahren wollten gerade den Parkplatz mit deren Fahrzeug verlassen als diese von den Beamten aufgrund der dringenden Tatverdachts angehalten und durchsucht wurden. Hierbei wurde der „Jammer“ vorgefunden.

Täter festgenommen

Bei der anschließenden Durchsuchung des Täterfahrzeuges fanden die Beamten im Kofferraum zahlreiche gestohlene Kleidungsstücke, Schuhe und Parfüms in bislang unbekanntem Warenwert. Die Täter wurden festgenommen und in der Polizeiinspektion einvernommen. Dabei zeigten sie sich unkooperativ und ungeständig. Nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft wurden die Täter in die Justizanstalt Eisenstadt eingeliefert.

