Neusiedl am See „Fabula“: Katrin Harrer präsentiert erstes barrierefreies Kinderbuch

Lesezeit: 3 Min Birgit Böhm-Ritter

Bürgermeisterin Elisabeth Böhm, Eva Böhm, Karin Back, Katrin Harrer, Florian und Marietta Gravogl und Bildungslandesrätin Daniela Winkler Foto: Birgit Böhm-Ritter

M it „Fabula“ reist eine Schildkröte durch die 100-jährige Geschichte des Burgenlandes und erlebt so verschiedene Orte sowie schöne und nicht so schöne Ereignisse des jungen österreichischen Bundeslandes. Die Geschichten rund um „Fabula“ stammen von der Neusiedler Kindergartenpädagogin Katrin Harrer.