Fahrraddieb durch Fahrzeugkontrolle gefasst: E-Bike sichergestellt

Werbung

Am Freitagabend, den 1. Juli, wurde in der Ortsmitte von Neusiedl am See ein französisches Fahrzeug zu einer Lenker- und Fahrzeugkontrolle angehalten werden. Bei der Kontrolle des 19-jährigen rumänischen Fahrzeuglenkers konnte ein vor kurzem gestohlenes E-Bike im Fahrzeuginneren aufgefunden werden. Neben dem Fahrrad wurde auch ein Bolzenschneider und ein als Taschenlampe getarnter Elektroschocker vorgefunden und sichergestellt.

Der Mann zeigte sich bei der Einvernahme voll geständig und gab zu das Fahrrad nach Aufzwicken des Schlosses mit dem mitgeführten Bolzenschneider im Seebad von Neusiedl am See gestohlen zu haben.

Er wurde auf freiem Fuß angezeigt.

Keine Nachrichten aus Neusiedl mehr verpassen? Mit dem BVZ-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an BVZ.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.