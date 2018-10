Zu Burgenlands bester Pizzeria wurde das Da Capo am Nyikospark gewählt. Das Gourmet-Magazin Falstaff hatte die Mitglieder seiner Community aufgerufen, ihre Stimme für das Lokal abzugeben, in dem die Pizza am besten schmeckt. Für jedes der neun Bundesländer wurde mittels Online-Voting ein Sieger ermittelt – insgesamt wurden 37.712 Stimmen abgegeben.

Auf burgenländische Lokale fielen rund 3600 Stimmen. Die meisten davon - nämlich 17,57 Prozent - fielen auf das „Da Capo im Nyikospark“ der Familie Tösch in Neusiedl am See. Auf den Plätzen zwei und drei folgten im Ranking Restaurant-Pizzeria Fuith in Pinkafeld (15,78 Prozent) und die Trattoria da Montefusco in Rudersdorf (12,81 Prozent).

Auf Platz fünf befindet sich mit der L’Osteria in Parndorf (9,32 Prozent) ein weiteres Lokal des Bezirks unter den Top Ten des Falstaff Pizzeria Rankings. Gebacken wird die Pizza im Neusiedler „Da Capo“ von Kemal Almaz, der vor 23 Jahren als Lehrling im Lokal von Fritz Tösch begonnen hat und sich in dessen Küche immer noch wohlfühlt. Warum seine Pizza so gut schmeckt? „Weil sie mit Liebe gemacht wird“, antwortete Almaz schlagfertig im BVZ-Gespräch.

Die absolut meisten Stimmen österreichweit gingen übrigens an die Wiener Pizzeria Regina Margeritha im 1. Bezirk.