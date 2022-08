Neusiedl am See Geplantes Krankenhaus Gols: Gemeinderat beschloss Umwidmung

Lesezeit: 2 Min AB APA / BVZ.at

Das Neusiedler Rathaus Foto: Reiter

D er Gemeinderat in Gols (Bezirk Neusiedl am See) hat in seiner vergangenen Sitzung den Weg für das geplante neue Krankenhaus in der Gemeinde geebnet.