SPÖ-Fraktion blieb Sondergemeinderat zum Spital fern

Es war ein Sondergemeinderat, der tatsächlich besonders war: Der Saal im obersten Stock des Feuerwehrhauses, der seit der Pandemie auch für Gemeinderatssitzungen genützt wird, blieb am Dienstagabend halb leer. Die gesamte SPÖ-Fraktion fand sich nicht zur Sitzung ein. Die vorbereiteten Tische blieben unbesetzt. Für ÖVP-Vizebürgermeister Thomas Halbritter ein reiner „Boykott“ und ein Demokratieverständnis, welches er nicht nachvollziehen könne. Auch die GRÜNE Gemeinderätin Andrea Reiss-Kiss sagt: „Es spürt sich an, wie Arbeitsverweigerung.“

Auf der Tagesordnung stand nur ein Punkt: „Erinnerung der Stadtgemeinde Neusiedl am See zur 13. Änderung des Digitalen Flächenwidmungsplanes der Gemeinde Gols - Ausweisung Sondergebiet für Krankenhaus“.

Der Punkt sollte auf Antrag der ÖVP schon in der vergangenen Sitzung am 4. Juli behandelt werden, um eine gemeinsame Stellungnahme zur Umwidmung in Gols zu formulieren, denn auch die Neusiedler Stadtgemeinde besitzt ein Grundstück auf genau jener Fläche, die nun für den Krankenhausbau umgewidmet werden soll. Die Aufnahme des Punktes auf die Tagesordnung wurde Anfang Juli allerdings mit SPÖ-Stimmen abgelehnt, woraufhin die ÖVP den Antrag auf einen Sondergemeinderat stellte (die BVZ berichtete).

SPÖ in der Zwickmühle

Zu diesem lud Bürgermeisterin Elisabeth Böhm nun für 19. Juli ein. Freilich gab sie Vizebürgermeister Halbritter einige Tage zuvor bekannt, dass sie selbst auf Urlaub sein werde und er den Vorsitz der Sitzung führen müsse. Eine Überraschung war es allerdings, dass sich bis zum Sitzungstag alle SPÖ-Mandatare entschuldigten und der Sitzung fernblieben. Bürgermeisterin Böhm begründete im Telefonat mit der BVZ mit gebuchten Urlauben, Krankheitsfällen und beruflichen Terminen. Außerdem spricht sie Fristen an: „Hätte die ÖVP zehn Tage vor der Sitzung am 4. Juli den Tagesordnungspunkt eingebracht, hätte er schon damals behandelt werden können. So kannten wir den Punkt gar nicht, deshalb haben wir die Aufnahme abgelehnt.“

Der Sondergemeinderat musste nach der Feststellung, dass keine Beschlussfähigkeit gegeben ist (dafür ist die Anwesenheit von zwei Drittel der Mandatare notwendig), wieder beendet werden. Die Fraktionen der ÖVP, GRÜNEN und FPÖ einigten sich nach Sitzungsende auf eine gemeinsame Stellungnahme, die allerdings nicht als Erinnerung der Stadtgemeinde eingebracht werden kann, obwohl die drei Fraktionen die Mehrheit des Gemeinderats bilden.

In der Stellungnahme formulierten ÖVP, GRÜNE und FPÖ ihre Bedenken betreffend des geplanten Standortes in Gols nahe eines Nationalparks und betonten, dass es bessere Standorte in Neusiedl am See gebe. „Das Landschaftsbild am Nordrand des Neusiedler Sees wird unwiederbringlich zerstört, wenn das Spital am geplanten Standort gebaut wird“, so Halbritter. Er verstehe nicht, warum die Bürgermeisterin nicht für einen Standort in Neusiedl kämpfe. Für Böhm ist Gols bereits fixiert: „So realistisch muss man sein“, sagt sie.

Noch bis 22. Juli können Stellungnahmen am Golser Gemeindeamt eingebracht werden.

