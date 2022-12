Haniftalbrücke: Zwei Unfälle an der gleichen Stelle

Werbung

Von Donnerstag auf Freitag kam es in Neusiedl am See zwischen dem Kreisverkehr Nord und der Haniftalbrücke binnen 24 Stunden zu gleich zwei sich stark ähnelnden Verkehrsunfällen.

Beide Male kollidierten zwei Fahrzeuge miteinander, was auch in beiden Fällen eine Fahrzeugbergung durch die Feuerwehr Neusiedl am See zur Folge hatte. Das kurze Intervall zwischen den beiden Unfällen illustriert dabei auch anschaulich, wie gefährlich dieser spezielle Streckenabschnitt ist. Reinhard Theuritzbacher, Kommandant der Feuerwehr Neusiedl am See, führt aus: „In meinen mittlerweile dreißig Jahren bei der Feuerwehr habe ich schon unheimlich viele Unfälle, einige auch mit Todesfolge, an dieser speziellen Stelle gesehen. Auch ich selbst habe dort schon zwei bei Unfällen verstorbene Personen aus ihren Fahrzeugen schneiden müssen. Gerade beim Verlassen eines Feldweges auf die Landesstraße gilt hier wie auch sonst überall, besondere Vorsicht walten zu lassen.“

Bei beiden Unfällen gab es glücklicherweise keine Verletzten.

