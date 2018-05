Hoverboard in Haus explodiert .

Am frühen Abend ist im ersten Stock des Wohnhauses ein Hoverboard (batteriebetriebenes Skateboard) explodiert, während die Akkus aufgeladen wurden.

Zu diesem Zeitpunkt war Halbritters 13-jähriger Sohn alleine zuhause, wie der Vizebürgermeister der BVZ am Tag nach dem Brand berichtet: „Mein Sohn war unten im Haus und hat einen Knall gehört. Er hat sich gedacht, dass vielleicht etwas umgefallen ist. Als er nachgeschaut hat, hat das ganze Ding schon gebrannt. Er hat dann versucht, das Hoverboard mit dem Feuerlöscher zu löschen, was aber nicht funktioniert hat. Dann hat er die Feuerwehr alarmiert. Er hat wirklich super reagiert in dieser Situation.“

Die Stadtfeuerwehr traf kurze Zeit später mit dem Kranwagen am Einsatzort in der Gartensiedlung ein und begann mit den Löscharbeiten, die aufgrund der starken Rauchentwicklung unter schwerem Atemschutz durchgeführt werden mussten. „Alles war mit schwarzem, undurchsichtigem Rauch angefüllt“, schildert Thomas Halbritter.

Die Flammen wurden schließlich erfolgreich bekämpft. In ihr Heim kann Familie Halbritter aber vorerst nicht zurückkehren: „Das Haus ist nicht bewohnbar, alles ist voller Ruß. Wir müssen jetzt auf den Brandsachverständigen warten. Der kommt wegen dem Feiertag aber vielleicht erst am Dienstag nächste Woche. Wir schlafen jetzt bei meiner Mutter.“