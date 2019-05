Am Dienstag musste wegen Schlechtwetters das gesamte Tagesprogramm abgesagt werden. Der sonnige 1. Mai zog allerdings wieder viele begeisterte Besucher nach Neusiedl am See. Am Donnerstag öffneten die Veranstalter das Areal, trotz angesetzten Ruhetags und holten einige Programmpunkte vom Dienstag nach. Und am Freitag stiegen erstmals die Kiter ins Programm ein.

Die BVZ hielt einige Impressionen fest.