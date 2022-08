Neusiedl am See Kind auf Schutzweg von Pkw erfasst und verletzt

Lesezeit: 2 Min RB Redaktion BVZ.at

Symbolbild Foto: APA (Symbolbild)

A m Sonntagnachmittag wurde ein siebenjähriges Kind auf einem Schutzweg in Neusiedl am See von einem Pkw erfasst und verletzt.