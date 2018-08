Die Gemeinderätin Maria Nakovits hat ihren Austritt aus der FPÖ verkündet. „Nach knapp zwei Jahren ziehe ich die Konsequenzen, lege meine Funktion als geschäftsführende Stadtparteiobfrau nieder und trete aus der FPÖ aus. Mein Mandat als Gemeinderätin werde ich parteifrei weiterhin ausüben“, erklärt sie. Mit ihr haben sechs weitere Mitglieder der Neusiedler Ortsgruppe die FPÖ verlassen. Nakovits geht mit den Freiheitlichen hart ins Gericht. Zu den Gründen ihres Austritts nennt sie Differenzen zur Landespartei. Sie habe festgestellt, dass ihre klare Linie nicht parteikompatibel sei.

Maria Nakovits | zVg

„Weil uns beim 1. Mai Bürgerfest freiwillig ein Asylwerber geholfen hat, wurde mir zugetragen, dass dieser Umstand für Irritation bis in die höchste Landesparteispitze gesorgt hat. Sowas passt ja nicht zur FPÖ, musste ich mir sagen lassen. Mit solchen Positionen will ich weder in Verbindung gebracht werden, noch will ich mich in einer Partei engagieren, die zulässt, dass solches Gedankengut toleriert wird“, begründet Nakovits ihren Rückzug aus der FPÖ.

Außerdem sei sie zur Erkenntnis gekommen, Politiker auf Landesebene seien vollkommen überbezahlt. „Der Mangel an Sachkompetenz, strategischem Denkvermögen und Gestaltungskraft steht im krassen Widerspruch zu den Mega-Gagen.“

